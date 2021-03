Das interstellare Objekt ist eine Scherbe eines Planeten, der wie ein Keks geformt ist

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Der erste bekannte interstellare Besucher unseres Sonnensystems ist weder ein Komet noch ein Asteroid, wie zunächst vermutet wurde, und sieht nicht wie eine Zigarre aus. Eine neue Studie besagt, dass das mysteriöse Objekt wahrscheinlich ein Überbleibsel einer keksförmigen, plutoähnlichen Welt ist.

Astronomen der Arizona State University berichteten diese Woche, dass das bizarre 45-Meter-Objekt aus gefrorenem Stickstoff zu bestehen scheint, genau wie die Oberfläche von Pluto und Neptuns größtem Mond, Triton.

Die Autoren der Studie, Alan Jackson und Steven Desch, glauben, dass ein Aufprall vor 500 Millionen Jahren ein Stück eines eisigen, mit Stickstoff bedeckten Planeten umgestoßen und das Stück aus seinem eigenen Sternensystem zu uns gebracht hat. Es wird angenommen, dass der rötliche Überrest ein Fragment seines ursprünglichen Selbst ist, seine äußeren Schichten durch kosmische Strahlung verdampft sind und in jüngerer Zeit die Sonne.

Sein Name ist Oumuamua, hawaiianischer Pfadfinder, zu Ehren des Hawaii Observatory, das ihn 2017 entdeckt hat.

Es war nur als Lichtpunkt sichtbar, der bei seiner nächsten Annäherung Millionen von Meilen entfernt war, und es wurde festgestellt, dass es jenseits unseres Sonnensystems geboren wurde, da seine Geschwindigkeit und Flugbahn darauf hindeuteten, dass es sich nicht um die Sonne drehte.

Das einzige andere Objekt, von dem bestätigt wurde, dass es von einem anderen Sternensystem in unserem abweicht, ist der Komet 21 / Borisov, der 2019 entdeckt wurde.

Aber was ist Oumuamua? Es passte nicht in die bekannten Kategorien – es sah aus wie ein Asteroid, raste aber wie ein Komet. Im Gegensatz zu einem Kometen hatte er jedoch keinen sichtbaren Schwanz. Spekulationen schwankten zwischen Kometen und Asteroiden – und es wurde sogar vermutet, dass es sich um ein außerirdisches Artefakt handeln könnte.

“Jeder ist an Außerirdischen interessiert, und es war unvermeidlich, dass dieses erste Objekt außerhalb des Sonnensystems Sie an Außerirdische denken lässt”, sagte Desch in einer Erklärung. “Aber in der Wissenschaft ist es wichtig, keine Schlussfolgerungen zu ziehen.”

Jackson und Desch verwendeten seinen Glanz, seine Größe und Form – und wurden von austretenden Substanzen angetrieben, die keinen sichtbaren Schwanz erzeugten – und entwarfen Computermodelle, mit denen sie feststellen konnten, dass Oumuamua höchstwahrscheinlich ein Stück Stickstoffeis war, das allmählich von einem Balken erodierte von Seife verdünnt sich mit Gebrauch.

Ihre beiden Artikel wurden am Dienstag von der American Geophysical Union veröffentlicht und auch auf der Lunar and Planetary Sciences Conference vorgestellt, die normalerweise in Houston stattfindet, aber dieses Jahr virtuell ist.

Nicht alle Wissenschaftler kaufen die neue Erklärung. Avi Loeb von der Harvard University bestreitet die Ergebnisse und unterstützt seine Annahme, dass das Objekt eher von Menschenhand als von Natur aus hergestellt zu sein scheint – mit anderen Worten, etwas aus einer fremden Zivilisation, vielleicht ein leichtes Segel. Sein kürzlich veröffentlichtes Buch „Alien: Das erste Zeichen eines intelligenten Lebens jenseits der Erde“ befasst sich mit diesem Thema.

Angesichts der Tatsache, dass Oumuamua sich von Kometen und Asteroiden unterscheidet – und etwas, das noch nie zuvor gesehen wurde – “können wir nicht von” Business as usual “ausgehen, wie viele Wissenschaftler argumentieren”, schrieb Loeb am Mittwoch in einer E-Mail. “Wenn wir uns etwas vorstellen, das wir noch nie gesehen haben, müssen wir die Hypothese des künstlichen Ursprungs auf dem Tisch lassen und mehr Beweise für Objekte derselben Klasse sammeln.”

Als Oumuamua sich der Erde am nächsten näherte, schien es sechsmal so breit zu sein wie seine Dicke. Dies sind die ungefähren Proportionen eines Oreo-Kekswafers, bemerkte Desch.

Es ist längst vorbei, jenseits der Umlaufbahn von Uranus, mehr als 5,2 Milliarden Meilen entfernt – und viel zu klein, um selbst vom Hubble-Weltraumteleskop gesehen zu werden. Infolgedessen müssen Astronomen auf den ursprünglichen Beobachtungen aufbauen und ihre Analysen hoffentlich weiter verfeinern, sagte Jackson.

Bis das Objekt um 2040 unser Sonnensystem verlässt, wird das Verhältnis von Breite zu Dicke laut Desch auf 10 zu 1 gefallen sein.

“Vielleicht war Oumuamua mit Cookies kompatibel, als wir es sahen, aber es wird bald buchstäblich so flach wie ein Pfannkuchen sein”, sagte Desch in einer E-Mail.

So bröckelt der kosmische Keks – dieser jedenfalls -.

