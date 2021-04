Das Hall of Fame Resort & Entertainment Co. sichert sich ein Darlehen in Höhe von 40 Mio. USD

Hall of Fame Resort & Entertainment Co. (Nasdaq: HOFV, HOFVW) erhielt einen Kredit, um aus einer schwierigen finanziellen Situation herauszukommen.

Das Unternehmen, dem das Hall of Fame Village-Projekt in Canton gehört, sagte in a Pressemitteilung Am Mittwoch, dem 2. Dezember, schloss er einen Finanzierungsvertrag ab, der von einer Tochtergesellschaft von Aquarian Holdings für ein Darlehen in Höhe von 40 Mio. USD arrangiert wurde, mit dem er den Restbetrag eines bestehenden Überbrückungsdarlehens zurückzahlen wird.

Die Einreichung des Hall of Fame Resort im dritten Quartal bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission ergab, dass am 30. November ein Überbrückungskredit in Höhe von 34,5 Mio. USD fällig wurde.

In der Erklärung sagte das Hall of Fame Resort, dass das neue Darlehen “eine Laufzeit von 12 Monaten mit dem Potenzial für eine Verlängerung um weitere 12 Monate hat”. Er sagte, die verbleibenden Mittel aus der neuen Finanzierungsvereinbarung und der jüngsten 25 Millionen US-Dollar Spenden sammeln “Wird zusätzliches Betriebskapital bereitstellen, um die strategischen Prioritäten von HOFV voranzutreiben, einschließlich des weiteren Baus der Phase II” des weitläufigen Hall of Fame Village-Projekts.

Die zweite Phase umfasst ein renoviertes DoubleTree by Hilton Hotel in der Innenstadt von Guangzhou. Dazu gehören auch das Center for Performance, ein 100.000 Quadratmeter großes Indoor-Landhaus und eine Schulungsanlage. das Constellation Center for Excellence, eine 75.000 Quadratmeter große Mehrzweckanlage; ein überdachter Wasserpark zum Thema Fußball; zusätzliche Jugendfelder; eine kommerzielle Promenade; Erweiterungen des Stadions; und ein Hotel auf dem Campus.

Michael Crawford, Präsident und CEO von Hall of Fame Resort, sagte in einer Erklärung, dass die Finanzierungsvereinbarung mit Aquarian “es uns ermöglicht, die Fälligkeit unserer Schulden zu decken und uns gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, unseren strategischen Geschäftsplan für Phase II voranzutreiben. “Er fügte hinzu:” Wir sind begeistert von den enormen Fortschritten, die wir machen, und freuen uns darauf, unsere kurz- und langfristigen Ziele für unsere Investoren voranzutreiben. “

Das Hall of Fame Resort wurde im Juli nach einer Fusion mit Gordon Pointe Acquisition Corp. in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Das Unternehmen sagte in der Erklärung, dass es “erhebliche Fortschritte bei der Entwicklung seiner verschiedenen Branchen und der Diversifizierung seiner Einnahmequellen” erzielt habe. Diese Ströme umfassen Partnerschaften mit Unternehmen wie Shulas Restaurant Group, Sports Illustrated Studios, TopGolf und Republic Services. Er erwarb und benannte eine sogenannte „nationale, von der Community unterstützte Fantasy-Football-Liga“, die als Hall of Fantasy League bekannt ist, um und half bei der Gründung der NFL Alumni Academy.

Das Unternehmen verzeichnete jedoch im dritten Quartal einen Betriebsverlust von rund 10,3 Millionen US-Dollar, fast die Hälfte der Betriebsverluste von 22,2 Millionen US-Dollar für das Jahr. (Hier finden Sie eine Aufschlüsselung über den Crain-Associate-Editor Kevin Kleps von Company Finance.)