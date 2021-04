Das Gericht in Hongkong verurteilt Jimmy Lai, Martin Lee und andere demokratiefreundliche Aktivisten wegen Protests im Jahr 2019

Weitere Angeklagte waren “der Vater der Demokratie in Hongkong” Martin Lee und die demokratiefreundlichen Veteranen Albert Ho und Lee Cheuk-yan. Sie wurden beschuldigt, am 18. August 2019 einen friedlichen Protest auf Hong Kong Island organisiert und daran teilgenommen zu haben, der von der Polizei verboten wurde. Von den neun Angeklagten bekannten sich alle außer den ehemaligen Gesetzgebern Au Nok-hin und Leung Yiu-chung nicht schuldig.

Die Richterin Amanda Woodcock verurteilte die Angeklagten am Donnerstag und fügte hinzu, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt verurteilt werden. Die Anklage sieht eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis vor.

“Die Staatsanwaltschaft kann zweifelsfrei nachweisen, dass alle Angeklagten am 18. August 2019 eine nicht autorisierte Versammlung organisiert haben”, sagte sie dem Gericht.

Die Entscheidung folgt einem 20-tägigen Prozess im Februar und März, einer von vielen, die aus den fast einjährigen Unruhen hervorgegangen sind, die die Stadt 2019 erschütterten.

An dem fraglichen Tag Hunderttausende Demonstranten marschierten vom Victoria Park nach Central Inmitten anhaltender Proteste für die Demokratie forderten sie eine stärkere Rechenschaftspflicht der Regierung und eine unabhängige Untersuchung der Brutalität der Polizei. Die Organisatoren gaben an, dass bis zu 1,7 Millionen Menschen an den Protesten teilgenommen haben, obwohl CNN die Schätzung nicht unabhängig überprüfen konnte.

Lai, dem die demokratiefreundliche Boulevardzeitung Apple Daily gehört und der ein prominenter Pekinger Kritiker ist , wurde monatelang in Untersuchungshaft genommen und sah sich einer Reihe von Anklagen im Zusammenhang mit 2019 und dem nationalen Sicherheitsgesetz gegenüber, das Peking der Stadt im vergangenen Jahr auferlegt hatte.

Audrey Eu, eine Anwältin, die Lai vertrat, argumentierte vor Gericht, dass die Polizei nicht befugt sein sollte, friedliche Proteste zu verbieten, da dies den verfassungsmäßigen Schutz der Versammlungsfreiheit verletzen würde. Sie argumentierte auch, dass die Angeklagten die Demonstranten nur wegen Überfüllung vom Victoria Park wegschoben.

Der Richter sagte jedoch, das oberste Gericht in Hongkong habe zuvor die Rechtmäßigkeit des polizeilichen Protestverbots zum Schutz des öffentlichen Interesses bestätigt und es gebe keine “triftigen und vertretbaren Gründe” dafür, dass die Angeklagten nur die Menge zerstreuten .

“Die Entscheidung zur Strafverfolgung bleibt die alleinige Autorität des Justizministeriums”, fügte sie hinzu. “Es wurden keine Gründe vorgebracht, um eine Einmischung in diese Entscheidung zu rechtfertigen.”

Der erfahrene demokratiefreundliche Aktivist Lee Cheuk-yan dankte vor Gericht den Menschen in Hongkong für ihre Unterstützung und forderte sie auf, weiter für die Demokratie zu kämpfen.

“Wir werden weiter laufen, egal was in Zukunft passiert. Wir glauben an die Menschen in Hongkong. Der Sieg liegt bei uns, wenn die Menschen in Hongkong bestehen bleiben”, sagte er.

Ein anderer Angeklagter, “Langhaar” Leung Kwok-hung, sagte wiederholt, “friedlicher Protest sei kein Verbrechen” im Gerichtssaal, ein Gesang, der auch draußen gehört wurde, wo sich Anhänger versammelt hatten. Das Gericht eröffnete einige weitere Bereiche als Gerichtserweiterungen, um den Menschenmassen gerecht zu werden.

Unterstützer sangen Protest-Slogans vor dem Gerichtsgebäude, bevor das Urteil verkündet wurde.