Danzaki besiegelt einen Punkt, aber jetzt ohne Sieg in acht Spielen

Der jamaikanische Nationalspieler Leon Bailey glaubt, dass eine starke Leistung bei der FIFA-Weltmeisterschaft der Höhepunkt seiner Karriere sein würde, und drückte seinen Glauben an die Fähigkeit des aktuellen Kaders aus, es bis zur nächsten Ausgabe des Turniers im Jahr 2022 zu schaffen.

Der 23-jährige Flügelspieler von Bayer Leverkusen war in dieser Saison bisher in hervorragender Form für den Bundesligisten. Er erzielte 12 Tore und erhielt bisher 8 Vorlagen in allen Wettbewerben. Der Spieler muss seine internationale Karriere jedoch erst noch richtig starten und erzielte in nur acht Spielen ein Tor.

Es wird jedoch erwartet, dass Bailey in den kommenden Monaten eine herausragende Rolle im Kader spielen wird. Jamaika wird voraussichtlich am CONCACAF Gold Cup teilnehmen, bevor es im September mit der Qualifikation für den CONCACAF World Cup beginnt. Mit möglicherweise vier Teams, die sich für die Weltmeisterschaft 2022 qualifizieren können, belegt Jamaika derzeit den 6. Platz in CONCACAF.e beste Mannschaft nach der neuesten Rangliste. Das karibische Team befindet sich jedoch bereits in der Endphase und könnte gute Qualifikationschancen haben. Mehrere Mitglieder der jamaikanischen Nationalmannschaft sind jedoch in einen langwierigen Konflikt mit dem Fußballverband des Landes verwickelt, der sich auf die jamaikanische Kampagne auswirken könnte.

„Ich denke, wir haben ein gutes Team. Wir können wirklich folgen. Gehen Sie zur Weltmeisterschaft und fahren Sie dort fort. Vor allem würde dies Jamaika viel Aufmerksamkeit schenken “, sagte Bailey gegenüber OneFootball.

Bailey, der die jungen Spieler Jamaikas inspirieren will, möchte beim Turnier nicht nur Zahlen sammeln, wenn sich das Team qualifiziert.

„Nicht nur bei einer Weltmeisterschaft für Jamaika zu spielen, sondern sich auch bei einer Weltmeisterschaft mit Jamaika zu behaupten. Spielen Sie nicht nur die Gruppenphase. Mach weiter. Viertelfinale, Halbfinale, sogar ein Finale. Es wäre die größte Leistung aller Zeiten für mich. “”