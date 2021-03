Crystal Tycoon bietet jungen Architekten Stipendien an

Junge Architekten und Studierende mit einer Vision für eine nachhaltigere Zukunft werden aufgefordert, sich über den gemeinnützigen Zweig des österreichischen Kristallglasunternehmens Swarovski für eine Reihe von Stipendien und Mentoring-Möglichkeiten zu bewerben.

Die Swarovski Foundation kündigte diesen Monat den Start eines neuen globalen Zuschussprogramms an, das mit dem Büro der Vereinten Nationen für Partnerschaften durchgeführt wurde und darauf abzielt, “die nächste Generation kreativer Führungskräfte im Bereich Nachhaltigkeit zu identifizieren und zu beschleunigen”.

Das Programm Swarovski Foundation Institute: Creatives for Our Future bietet Stipendien für Menschen zwischen 18 und 25 Jahren in kreativen Disziplinen wie Architektur, Design, Ingenieurwesen, Mode und Kunst.

Die Anträge für die Zuschüsse wurden am 9. März eröffnet und werden bis zum 9. April angenommen.

Je nach Stiftung haben erfolgreiche Bewerber ein starkes Interesse, eine Demonstration oder ein beispielhaftes Potenzial, den kreativen Prozess zu nutzen, um das Bewusstsein, die Technologien oder Lösungen für eine nachhaltige Entwicklung zu beschleunigen.

Ausgewählte Begünstigte erhalten finanzielle Unterstützung, um ihre Praxis zu vertiefen und “neue Wege für eine bessere Welt zu finden”. Sie werden auch an einem Schulungsprogramm in Zusammenarbeit mit einer Reihe internationaler Institutionen teilnehmen und die Möglichkeit haben, an maßgeschneiderten Mentoring- und Branchenvernetzungsprogrammen teilzunehmen.

Nadja Swarovski, Präsidentin der Swarovski Foundation, sagte, das Programm sei Teil der laufenden Mission der Organisation, Bildung, Kreativität und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

“Dieses bahnbrechende Programm wird es der nächsten Generation kreativer Talente ermöglichen, neue, innovative Ansätze für unsere globalen Nachhaltigkeitsherausforderungen zu entwickeln und die Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung voranzutreiben”, sagte sie.

Annemarie Hou, amtierende Exekutivdirektorin des Büros der Vereinten Nationen für Partnerschaften, unterstrich die Bedeutung des Kreativsektors.

“Im Jahr 2021, dem Internationalen Jahr der Kreativwirtschaft für nachhaltige Entwicklung, müssen wir zusammenarbeiten, um die Kreativität und das Talent junger Führungskräfte zu fördern”, sagte sie. „Das Programm„ Kreative für unsere Zukunft “am Swarovski Foundation Institute ist eine innovative Initiative, die das Versprechen der SDGs erfüllt [sustainable development goals]. “”