CP Rail will das Angebot für Kansas City Southern nicht erhöhen und fordert das Board auf, das konkurrierende CN-Angebot aufgrund regulatorischer Bedenken abzulehnen

Die Canadian Pacific Railway Ltd. lehnte es ab, ihr Angebot für Kansas City Southern zu erhöhen, und forderte stattdessen den Vorstand der US-Eisenbahn auf, ein höheres Angebot der Canadian National Railway Co. abzulehnen, mit der Begründung, dass die amerikanische Aufsichtsbehörde dies wahrscheinlich nicht tun würde billige es.

CN überbot CP im Kampf um KCS und bot der US-Fluggesellschaft 29,8 Milliarden US-Dollar oder 325 US-Dollar pro Aktie an. CP hatte 25,2 Milliarden US-Dollar oder 275 US-Dollar pro Aktie angeboten.

CP-CEO Keith Creel bezeichnete CNs höheres Gebot am Donnerstagmorgen als “schockierend” und den Rivalen in Montreal als “Hacker”, der Schulden einsetzte, um seine Eisenbahn zu überbieten. Er bekräftigte, dass CP keinen Bieterkrieg führen werde, der die Eisenbahn mit zu viel Schulden belaste.

“Wir glauben, dass es für unsere gegenseitigen Interessen destruktiv wäre, als Reaktion auf das illusorische Angebot von CN einen Bieterkrieg zu führen, insbesondere wenn unser bestehender CP-KCS-Fusionsvertrag den KCS-Aktionären eine Prämie bietet. Wichtig”, sagte Creel in einem offenen Brief. zu KCS am Donnerstagmorgen veröffentlicht.

“Nicht realisierbarer Wert ist unzuverlässiger Wert”, sagte Creel auf einer Investorenkonferenz am Donnerstagmorgen und sprach einige Stunden vor dem heutigen Termin (20. Mai) um 17.00 Uhr für die Antwort. CNs höheres Zulieferunternehmen.

CP sagte, dass die mangelnde Überschneidung mit KCS – ihre Tracks treffen sich in Missouri – bedeutet, dass der Deal eher von den USA genehmigt wird. CN verfügt über ein viel größeres Netzwerk und hat angekündigt, alle von der Regulierungsbehörde in seiner Überprüfung aufgeworfenen wettbewerbswidrigen Probleme anzugehen, die voraussichtlich frühestens bis Ende 2022 andauern werden.

KCS beschäftigt 6.500 Mitarbeiter und verfügt über ein 11.400 Kilometer langes Netzwerk, das sich vom Mittleren Westen der USA bis nach Mexiko erstreckt. Die Eisenbahn wird sowohl von den kanadischen Bahnen für ihre Verbindungen zu See- und Flusshäfen in den Vereinigten Staaten und in Mexiko als auch für ihr Netz gesucht, das es den Luftfahrtunternehmen ermöglichen würde, ihren Kunden einen einzeiligen Zugdienst anzubieten, der besser mit Lastwagen konkurrieren würde.

Eine Übernahme von KCS wäre das erste große Eisenbahngeschäft vor dem Surface Transportation Board seit 21 Jahren.

