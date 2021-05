Covid Lockdowns in Frankreich und Deutschland werden die europäische Wirtschaft erneut treffen

Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte am Mittwoch eine zweite nationale Sperrung ab Freitag an, bei der nur noch Schulen und Fabriken geöffnet sind – im Gegensatz zu März, wo sie ebenfalls geschlossen waren.

“Der Schock ist schrecklich, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, die zur wichtigsten Zeit des Jahres vor den Ferien schließen”, sagte Tomasz Michalski, Wirtschaftslehrer an der Schule, gegenüber CNBC. Of Commerce HEC Paris. .

“Das französische BIP (Bruttoinlandsprodukt) wird voraussichtlich im vierten Quartal deutlich zurückgehen, möglicherweise um 3-4%”, sagten Berenberg-Analysten in einer Mitteilung am Donnerstag.

“Die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen werden voraussichtlich zu einem BIP-Rückgang von mindestens 0,5% gegenüber dem Vorquartal führen. Insbesondere Hotel- und Kulturinstitutionen werden erneut am stärksten darunter leiden”, so die Analysten der Deutschen Bank am Donnerstag in einer Mitteilung.

Daten des deutschen Statistikamtes Destatis zeigten Anfang dieses Monats, dass die Gastronomie eine 40% Abnahme Umsatz zwischen März und August im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Deutschland hat die Wirtschaftskrise bisher im Vergleich zu seinen europäischen Mitbewerbern relativ gut überstanden. Dies ist teilweise auf erhebliche fiskalische Anreize zurückzuführen, aber auch auf das verarbeitende Gewerbe, das den Dienstleistungssektor übertroffen hat.

Aber auch das könnte in Gefahr sein.

“Steigende Infektionsraten in Europa und den USA könnten die Nachfrage nach deutschen Exportprodukten dämpfen”, sagte die Deutsche Bank.