COVID lässt dies in Ihrem Körper, auch wenn Sie asymptomatisch sind, neue Studienergebnisse

Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie wissen Sie wahrscheinlich bereits, dass die Wiederherstellung nach einem COVID-Fall in der Regel eine Folge ist ein gewisses Maß an Schutz in den folgenden Monaten. Wie jedoch ein Team französischer Forscher des Instituts Pasteur und des Impfstoffforschungsinstituts (VRI) der Universität Paris-Est Créteil hervorhob, hat die genaue Art dieses Schutzes wurde bisher “schlecht charakterisiert”. Sie sagen, dass es besonders an Daten zu umgebenden asymptomatischen COVID-Fällen mangelt, von denen sie sagen, dass sie fast die Hälfte aller Infektionen ausmachen könnten. Aus diesem Grund wissen viele Patienten mit leichten COVID-Fällen nicht, ob sie nach der Genesung geschützt sind.

Aus diesem Grund machte sich das Team daran, das Schutzniveau nach symptomlosen Infektionen zu beleuchten und ihre Ergebnisse in der Überprüfung mitzuteilen. Zellberichte Medizin Letzte Woche. Sie bestätigten, dass asymptomatische Infektionen eine wichtige Art von Antikörper hinterlassen – ein Befund, der das Verständnis der Immunität in asymptomatischen Fällen verändern könnte.

Laut Forschern hinterlassen COVID-Infektionen nach der Heilung “polyfunktionelle Antikörper” im Körper. Sie werden “polyfunktional” genannt, weil sie verhindern Sie eine erneute Infektion mit mehr als einer Methode, erklärt Timothée Bruel, Co-Autor der Studie und Forscher an der Virus & Immunity Unit des Pasteur Institute und am VRI.

"Diese Studie hat gezeigt, dass mit SARS-CoV-2 infizierte Personen Antikörper haben, die das Virus auf unterschiedliche Weise angreifen können", teilte Bruel in einer Pressemitteilung mit. Er erklärte, dass diese Antikörper Viruspartikel auf zwei Arten infektiöser machen. Erstens verhindern sie, dass das Virus in gesunde Zellen eindringt (ein Prozess, der als "Neutralisation" bezeichnet wird). Zweitens aktivieren sie Zellen, die als "Natural Killer" oder "NK" bezeichnet werden und infizierte Zellen mit nicht neutralisierender Zytotoxizität abtöten.

Bis vor kurzem gab es nur wenige Daten zur Fähigkeit asymptomatischer COVID-Infektionen, stark neutralisierende Antikörper zu produzieren. Die französische Studie ergab jedoch, dass polyfunktionelle Antikörper sowohl den Eintritt von Zellen blockieren als auch infizierte Zellen abtöten, selbst in asymptomatischen Fällen. Das Team kam zu dem Schluss, dass beide Arten von Infektionen "Antikörper induzieren, die infizierte Zellen unabhängig von der Schwere der Krankheit abtöten können".

Das Team verglich auch die Stärke des Schutzes nach asymptomatischen und symptomatische Fälle. Sie fanden heraus, dass die Spiegel an polyfunktionellen Antikörpern in asymptomatischen Fällen nur “geringfügig niedriger” waren.

“Die Studie enthüllt neue Wirkmechanismen von Anti-SARS-CoV-2-Antikörpern und legt nahe, dass der durch eine asymptomatische Infektion induzierte Schutz dem nach einer symptomatischen Infektion beobachteten sehr nahe kommt.” Olivier Schwartz, Co-Autor und Wissenschaftler der Studie am VRI, kommentiert über Science Daily.

Während dies zweifellos eine gute Nachricht für jeden ist, der einen asymptomatischen Fall von COVID hatte, sagen Experten immer noch, dass Sie planen sollten, sich impfen zu lassen lang anhaltender Virenschutz.

COVID-Berater des Weißen Hauses sagt Anthony FauciWenn Sie sich nach einer natürlichen Infektion impfen lassen, erhöht sich die "Haltbarkeit" des Schutzes erheblich. Er wies darauf hin, dass nach einer vollständigen Behandlung mit Pfizer- oder Moderna-Impfstoffen möglicherweise Verzehnfachung der Rate neutralisierender Antikörper bei der zweiten Dosis.