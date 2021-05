COVID-19 Ontario: Fast 1.700 neue Fälle, die als Provinz registriert wurden, erreichen den Meilenstein für Impfstoffe

TORONTO – Ontario meldet am Sonntag fast 1.700 neue Fälle von COVID-19, als die Provinz einen neuen Meilenstein für Impfungen erreicht.

Die 1.691 Neuinfektionen sind ein Rückgang gegenüber den 1.794 am Samstag verzeichneten und den 1.890 am Freitag gemeldeten Fällen.

Dies ist der dritte Tag in Folge, an dem die tägliche Zahl der Fälle in Ontario nach einem eintägigen Sprung am Donnerstag unter 2.000 gesunken ist.

Der gleitende 7-Tage-Durchschnitt der täglichen Fälle ist jetzt auf 1.878 gefallen, verglichen mit 2.430 in der letzten Woche.

Die Provinz meldete außerdem 15 weitere Todesfälle in den letzten 24 Stunden, wodurch sich die Gesamtzahl der mit der Krankheit verbundenen Todesfälle auf 8.614 erhöhte.

Derzeit gibt es in Ontario 522.465 im Labor bestätigte Fälle von COVID-19, einschließlich Todesfälle und Genesungen.

Mit etwas mehr als 31.200 Tests, die in den letzten 24 Stunden durchgeführt wurden, gibt das Gesundheitsministerium an, dass die Positivitätsrate der Provinz jetzt 5,7% beträgt.

In Ontario nehmen die Krankenhausaufenthalte weiter ab. 1.041 Menschen werden wegen der Krankheit behandelt. Von diesen Patienten befinden sich 698 auf der Intensivstation.

Dies ist das erste Mal seit Mitte April, dass die Zahl der COVID-19-Patienten auf der Intensivstation unter 700 gesunken ist.

WO SIND DIE NEUEN COVID-19-FÄLLE?

Die meisten Infektionen treten weiterhin im Großraum Toronto auf.

Gemäß epidemiologischer Bericht der ProvinzEs gibt 455 Fälle in Toronto, 326 in der Peel Region und 173 in der York Region.

Andere Gemeinden mit mehr als 50 COVID-19-Fällen sind Durham (96), Ottawa (92), Hamilton (87), Waterloo (59), Windsor-Essex (51) und Halton (50).

Ontario unterliegt weiterhin einer Bestellung für den Aufenthalt zu Hause, die am 2. Juni abläuft. Außenanlagen wie Golfplätze und Tennisplätze wurden jedoch am Samstag wiedereröffnet. Die Außengrenzen für gesellschaftliche Zusammenkünfte und organisierte öffentliche Veranstaltungen wurden ebenfalls auf maximal fünf Personen erweitert.

Die Provinz identifizierte am Sonntag in Ontario 1.130 neue Varianten von COVID-19. Die Mehrzahl der Varianten – 1.020 Fälle – sind B.1.1.7. In den letzten 24 Stunden wurden 22 Fälle der Variante B.1.351 sowie 88 Fälle von P.1 identifiziert. Variante.

Die Provinz meldet die Anzahl der B.1.617-Infektionen nicht öffentlich, obwohl nach Angaben der Regierung mehrere Fälle identifiziert wurden.

ONTARIO ERREICHT NEUEN IMPFSTOFFMILESTONE

Am Sonntagmorgen gab die Gesundheitsministerin von Ontario, Christine Elliott, auf Twitter bekannt, dass die Provinz bisher 8 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs verabreicht hat. Sie sagte, in den letzten sieben Tagen seien eine Million Dosen in die Arme der Ontarier gegeben worden.

“Vielen Dank an alle, die die Ärmel hochgekrempelt haben, um sich impfen zu lassen, und an unsere hervorragenden Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die in die Arme geschossen wurden”, sagte sie.

In den letzten 24 Stunden wurden 140.330 Impfstoffdosen verabreicht. Etwas mehr als 531.600 Menschen haben zwei Dosen erhalten und gelten als vollständig geimpft.

Ontario erweiterte seine Berechtigung für den COVID-19-Impfstoff am Sonntag, mit dem junge Menschen ab 12 Jahren geimpft werden können.