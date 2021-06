COVID-19 in Quebec: Was Sie dieses Wochenende wissen müssen

Quebec meldete am Freitag 88 neue Fälle von COVID-19 und keine neuen Todesfälle.

Seit Beginn der Pandemie gab es 374.406 bestätigte Fälle und 11.202 Menschen sind gestorben.

Es gibt 135 Krankenhauspatienten (ein Rückgang um 8), davon 40 auf der Intensivstation (ein Anstieg um zwei).

In der Provinz wurden in den letzten 24 Stunden 65.578 Impfstoffdosen verabreicht, insgesamt 7.761.010.

80 Prozent der anspruchsberechtigten Bevölkerung der Provinz (12 Jahre und älter) erhielten eine Dosis des Impfstoffs und 24 Prozent erhielten zwei Dosen.

Die täglichen COVID-19-Daten werden vom Gesundheitsministerium von Quebec an Wochenenden oder Feiertagen nicht mehr aktualisiert. Sie können jederzeit Daten zu Fällen, Krankenhauseinweisungen und Impfraten in Echtzeit finden Hier.

Montag ist die Provinz in niedrigste Warnstufe im farbcodierten COVID-19-Warnsystem in der Provinz , die lockerere Beschränkungen für gesellschaftliche Zusammenkünfte und Gruppensportarten ermöglicht.

Zehn Personen dürfen sich in Privatwohnungen und 20 Personen draußen versammeln. Bars und Restaurants dürfen auch größere Gruppen pro Tisch unterbringen und die Beschränkungen für Spieler bei organisierten Sportarten werden erhöht.

Am Freitag durften sich Menschen, die zwei Dosen des COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, ohne Maske im Inneren versammeln. Bis heute sind 24 % der anspruchsberechtigten Bevölkerung von Quebec vollständig geimpft. Hier finden Sie eine Liste der begehbaren Kliniken Hier.

Alle Details zu den kommenden Änderungen am Montag sind verfügbar unter die Website der Provinz.

UHR | Legault kündigt an, dass die Provinz grün wird

Der Premierminister von Quebec, François Legault, hat eine deutliche Lockerung der Beschränkungen für die öffentliche Gesundheit angekündigt, da die COVID-19-Fälle zurückgehen und die Impfungen zunehmen. 1:19

In der Zwischenzeit gab das Ministerium für Gesundheit und Soziales (MSSS) am Freitag bekannt, dass die täglichen COVID-19-Daten an Wochenenden oder Feiertagen nicht mehr aktualisiert werden. Updates werden ab diesem Wochenende nur von Montag bis Freitag kommen.

Eine Zusammenfassung für die Tage Freitag und Samstag, mit Ausnahme der Krankenhauseinweisungs- und Reanimationsdaten, wird am darauffolgenden Montag aktualisiert.

An Wochenenden und Feiertagen finden Sie Daten zu Fällen, Krankenhauseinweisungen und Impfraten in Echtzeit Hier .

Zweite Dosis für bereits infizierte Personen

Seit März warnt Quebec Menschen, die sich bereits mit COVID-19 infiziert haben, dass sie nur eine einzige Dosis Impfstoff benötigen, um als vollständig gegen das Virus geschützt zu gelten.

Dieser Ansatz könnte für Quebec problematisch sein, wenn man bedenkt, dass mehrere Länder, darunter Kanada, darauf hinweisen, dass es notwendig sein wird, Nachweis einer Zwei-Dosen-Impfung zu reisen und Quarantäne zu vermeiden.

Es ist jedoch möglich, dass ein Quebecer, der zuvor infiziert ist, zwei Dosen erhält, wenn er es wünscht.

Laut Dr. Caroline Quach, Kinderärztin und Spezialistin für Infektionskrankheiten, gibt es keine Garantie dafür, dass die nach einer Ansteckung mit COVID-19 erhaltene natürliche Immunität den Menschen insbesondere vor bestimmten Varianten langfristig schützt. Und während die zweite Dosis für einige Infizierte möglicherweise vergeblich ist, sagt sie, dass es nicht gefährlich sei, eine einzunehmen.

Wenn Sie nach einer zweiten Dosis suchen und Ihre erste Dosis vor mehr als acht Wochen erhalten haben, können Sie prüfen, welcher Impfstoff in Ihrer Nähe verfügbar ist. Hier.

Was sind die Symptome von COVID-19?

Fieber.

Neuer oder verschlechterter Husten.

Schwierigkeiten beim Atmen.

Plötzlicher Geruchsverlust ohne verstopfte Nase.

Magen-Darm-Probleme (wie Übelkeit, Durchfall, Erbrechen).

Halsschmerzen, laufende oder verstopfte Nase.

Generalisierte Muskelschmerzen.

Kopfschmerzen.

Müde.

Appetitverlust.

Wenn Sie glauben, an COVID-19 zu leiden, bittet die Regierung Sie, die Nummer 1 877 644-4545 anzurufen, um einen Termin in einer Screening-Klinik zu vereinbaren.

Um einen Termin für einen COVID-19-Impfstoff zu vereinbaren, können Sie das Online-Portal quebec.ca/vaccincovid besuchen. Sie können auch 1-877-644-4545 wählen.

Informationen zu COVID-19 finden Sie in der Provinz Hier und Informationen zur Situation in Montreal Hier.