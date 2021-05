COVID-19: Hier ist die Situation in Sault heute

Bis 14.45 Uhr meldete Algoma Public Health keine neuen Fälle von COVID-19.

Am Wochenende wurden jedoch sechs neue Fälle in der Region Algoma gemeldet.

Die Gesundheitseinheit meldete außerdem zwei COVID-bedingte Todesfälle.

Hier sind die neuesten COVID-19-Ausgaben von Algoma Public Health, die gestern Abend um 17:15 Uhr aktualisiert wurden:

141.922 getestet

388 bestätigt

38 aktive Fälle

1 (2) * derzeit im Krankenhaus

350 gelöst

6 verstorben

91 Fälle wurden positiv auf bedenkliche Varianten untersucht

Derzeit gibt es einen aktiven Ausbruch im finnischen Resthome in Ontario.

Nach Angaben von howsmyflattening.caAuf einer Website der University of Toronto, die Daten zu COVID-19-Fällen in Ontario sammelt und analysiert, sind derzeit 62% der Intensivbetten in der Gerichtsbarkeit von Algoma Public Health belegt, darunter eines ist ein COVID-19-Patient.

Die Daten beschreiben auch das Community-Risiko von COVID-19 in unserer Region als “niedrig”.

Insgesamt bestätigte Fälle nach Wohnort:

306 in Sault Ste. Marie und die Region

52 in Zentral- und Ostalgoma

26 in Elliot Lake und Umgebung

4 in Nordalgoma

Vergleichsweise in Chippewa County, das Sault Ste. Marie Mich. Und seine Umgebung, die COVID-19-Daten vom Mittwoch zeigen:

2462 kumulative Positive

Kumulativ 2278 erholt

33 Tote

Derzeit sind 0 Fälle im Krankenhaus

Algoma Public Health setzt die zweite Phase des dreiphasigen Impfstoffverteilungsprogramms in Ontario fort. Ab heute um 9:27 Uhr: