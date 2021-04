Covid-19: Deutschland verbietet nun auch indischen Reisenden die Einreise

NEU-DELHI: Deutschland verbietet die Einreise indischer Staatsbürger mit sofortiger Wirkung aufgrund der Situation in Covid. Nur deutsche Staatsangehörige und Inhaber einer deutschen Aufenthaltserlaubnis aus Indien dürfen jetzt nach Deutschland einreisen. Laut Lufthansa werden Flüge nach Indien nicht ausgesetzt. Kommentare von Air India und Vistara, die Frankfurt bedienen, werden erwartet.

In der vergangenen Woche gehörten Großbritannien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kanada, Kuwait, Oman, Hongkong und Saudi-Arabien zu den Ländern, die für die Mehrheit der indischen Reisenden – einschließlich indischer Staatsbürger – die Einreise gesperrt haben. Andere, wie Singapur und Indonesien, haben die Regeln für Reisende aus Indien verschärft.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte, die Fluggesellschaft werde „den Betrieb zwischen Indien und Deutschland fortsetzen. Die von der Bundesregierung festgelegten neuen Einreisebeschränkungen für Flüge zwischen Indien und Deutschland werden entsprechend umgesetzt. Die Aufrechterhaltung von Flügen zwischen Indien und Deutschland gewährleistet unter anderem ein Mindestmaß an Konnektivität. Auf diese Weise können Menschen immer noch sozial und wirtschaftlich wichtige Aufgaben erledigen oder einfach nach Hause gehen. Darüber hinaus verlassen sich Diplomaten auf unsere Flüge. Darüber hinaus nutzt die Lufthansa die internen Kapazitäten ihrer Passagierflugzeuge für wichtige Fracht und zur Aufrechterhaltung wichtiger Wertschöpfungsketten. “”

Die Regeln für Reisen von Indien nach Deutschland lauten nun wie folgt: „Nur deutsche Staatsangehörige und Inhaber einer deutschen Aufenthaltserlaubnis dürfen nach Deutschland einreisen. Der Transit durch Deutschland zu einem beliebigen Schengen-Bestimmungsort ist nur deutschen Staatsangehörigen und Inhabern einer deutschen Aufenthaltserlaubnis gestattet. Der Transit zu einem Nicht-Schengen-Bestimmungsort ist für alle Nationalitäten zulässig. Inhaber eines deutschen Kurz- und Langzeitvisums dürfen nicht nach Deutschland einreisen. Studierende mit einem neuen deutschen Studentenvisum und ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland dürfen nicht nach Deutschland einreisen. “”

„Seefahrgäste, die nach Deutschland fliegen / sich einem Schiff in Deutschland anschließen oder zu einem Nicht-Schengen-Ziel reisen, dürfen reisen. Angehörige einer ausländischen diplomatischen Vertretung oder eines Konsularbüros sowie Begleitpersonen ihrer unmittelbaren Familie, deren Ernennung und Ankunft in Deutschland dem Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten mitgeteilt wurden, dürfen nach Deutschland einreisen. Alle Passagiere müssen bei Abflug auf COVID-19 negativ testen. Die zum Nachweis des negativen COVID-19-Tests angegebene Probe darf nicht älter als 48 Stunden nach der erwarteten Ankunft in Deutschland sein. • Alle Passagiere müssen sich unter folgendem Link anmelden: https://www.einreiseanmeldung.de/ “, heißt es in den neuen Regeln.