Countdown bis Peking 2022 | Österreichische Athleten freuen sich auf Peking 2022: offiziell

Österreichische Athleten freuen sich auf die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking und hoffen, dort eine gute Zeit zu haben, sagte der Leiter des Österreichischen Skiverbandes.

Christian Scherer, Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes, sagte Xinhua kürzlich in einem Interview, dass er und österreichische Athleten hohe Erwartungen an Peking 2022 haben.

China habe erfolgreiche Erfahrungen mit der Ausrichtung großer Wettbewerbe gemacht, wie die Olympischen Sommerspiele 2008 in Peking gezeigt hätten.

“Wir freuen uns darauf, freundliche Freiwillige zu treffen und eine neue Kultur kennenzulernen. Wir hoffen, dass wir 2022 eine gute Zeit in Peking haben werden”, sagte er.

Scherer erklärte, dass Österreich als Schneesportkraft darauf hofft, Medaillen in allen Disziplinen des Schneesports zu gewinnen. Gegenwärtig ist Österreich stark im alpinen Skifahren, Skispringen und bei nordischen Veranstaltungen und bietet Silbermöglichkeiten beim Snowboarden und Freestyle-Skifahren.

Er merkte an, dass österreichische Athleten aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht in der Lage waren, olympische Austragungsorte zu besuchen und ein adaptives Training in China durchzuführen, was eine Herausforderung für alle Athleten darstellt, die sich auf die Spiele vorbereiten.

Sie hoffen, die Gelegenheit zu haben, die Sehenswürdigkeiten von Peking so schnell wie möglich zu erleben und sich gezielt darauf vorzubereiten, sagte er.

Er sagte Xinhua auch, dass Österreich während der Wintersaison 2020/2021 immer noch fast 50 Weltmeisterschaften und Weltmeisterveranstaltungen erfolgreich ausrichtete, hauptsächlich aufgrund der Umsetzung vorbeugender Maßnahmen. Sehr strenge Epidemien.

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking können aus den Erfahrungen der internationalen Skiverbände in Europa und anderen Regionen in dieser Saison lernen, und der österreichische Skiverband steht bereit, um bei Bedarf nützliche Informationen zu geben, fügte er hinzu.