Coronavirus: Mehr als die Hälfte der kanadischen Bevölkerung hat mindestens eine Dosis des COVID-19-Impfstoffs erhalten

TORONTO – Mehr als die Hälfte der kanadischen Bevölkerung wurde mit mindestens einer Dosis eines COVID-19-Impfstoffs geimpft. gemäß CTVNews.ca Impfstoff-Tracking-System.

Am Samstagmorgen schwankte der Prozentsatz der kanadischen Bevölkerung, die mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hatte, um mehr als 50 Prozent, nachdem New Brunswick berichtet hatte, 11.383 zusätzliche erste Dosen gegeben zu haben.

Der Prozentsatz derjenigen, die vollständig geimpft sind, dh zwei Dosen erhalten haben, liegt bei etwas mehr als 4%.

Insgesamt hat das Land mehr als 20 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht.

Dr. Michael Silverman, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am London Health Sciences Centre und am St. Joseph’s Health Care London in London, Ontario, sagte, dass es ein Meilenstein sei, 50 Prozent für die ersten Dosen zu erreichen.

“Es ist aufregend”, sagte er am Samstag gegenüber CTV News Channel. „Jeder kann zu Hause ein bisschen tanzen, aber wir wollen noch nicht, dass alle zusammen tanzen gehen. Dies bedeutet, dass wir wirklich auf dem richtigen Weg sind, um wieder normal zu werden.

Kanada hat die USA am Freitag bei der Anzahl der ersten Pro-Kopf-Dosen übertroffen. Die Vereinigten Staaten haben jedoch einen viel höheren Prozentsatz der Bevölkerung, die vollständig mit zwei Dosen geimpft wurde.

Bis zum Samstagnachmittag hatten 47% der Amerikaner eine Dosis eines COVID-19-Impfstoffs und 37% zwei Injektionen erhalten.

Nach Angaben der US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) ist die durchschnittliche tägliche Rate an COVID-19-Impfungen gegenüber ihrem Höchststand im April um fast 50% gesunken.

Trotz der Verlangsamung der Impfungen Die Vereinigten Staaten haben grünes Licht gegeben So können vollständig geimpfte Bewohner viele Aktivitäten wieder aufnehmen, ohne eine Maske zu tragen oder sich zu entfernen, selbst in Innenräumen.

Silverman warnte jedoch vor diesem Ansatz für Kanada.

„Obwohl unsere ersten Dosen sehr beeindruckend sind und schnell zunehmen, sind unsere [number of] Voll geimpft sind es immer noch nur 4 Prozent, daher sind wir nicht in der Lage, die Empfehlungen der CDC in den USA zu erweitern, was wirklich für Menschen gilt, die zwei Dosen erhalten haben “, erklärte er.

Silverman forderte die Kanadier auf, weiterhin Masken zu tragen, sich körperlich zu distanzieren und Versammlungen in Innenräumen zu vermeiden, selbst wenn mehr Menschen geimpft werden.

“Wir müssen unsere Impfrate so hoch wie möglich erhöhen, um eine Herdenimmunität zu erreichen, damit die Menschen wieder normal werden können”, sagte er.

Während Kanada derzeit bei der Verabreichung von Zweitdosen hinter den USA und anderen Ländern zurückbleibt, sagte Dr. Howard Njoo, der stellvertretende Chief Public Health Officer des Landes, dass Kanadier diese zweiten Injektionen früher als erwartet erhalten könnten.

“Kanada hat keine Einzeldosisstrategie, wir hatten immer eine Zweidosisstrategie”, sagte er auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. “Das Problem besteht darin, das Intervall zwischen den Dosen zwischen der ersten und der zweiten Dosis zu verlängern. Ich denke also, dass sehr schnell mehr Dosen ins Land kommen. Wir sind auf dem richtigen Weg, um diese zweite Dosis abzugeben.”

Am Freitag sagte Njoo, dass sich die Impfungen in den letzten fünf Wochen verdoppelt haben und die täglichen COVID-19-Fälle in den letzten sieben Tagen um 25% gesunken sind. Er fügte hinzu, dass Krankenhausaufenthalte, Todesfälle und Intensivaufnahmen weiterhin hoch sind, diese Zahlen jedoch ebenfalls sinken.

Während die Zunahme der Impfungen Anlass zum Feiern gibt, haben Bundes- und Provinzbeamte einen Großteil der vergangenen Woche damit verbracht, die Kanadier zu bitten, sich etwas länger an die Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu halten, insbesondere an der langen Woche. – Ende des Victoria-Tages, der in vollem Gange ist .

“Unsere Aktionen an diesem langen Wochenende könnten nicht wichtiger sein”, sagte Njoo. “Die COVID-19-Wiederauferstehungen folgten gesellschaftlichen Zusammenkünften in den vergangenen Ferien und langen Wochenenden.”

“Mit wichtigen Arbeiten vor uns ist dieses Wochenende nicht die Zeit, unsere Wachsamkeit zu verlieren.”

Weltweit ist Großbritanniens kleines Überseegebiet Gibraltor nach wie vor weltweit führend bei Pro-Kopf-Impfungen. Laut dem Impfstoff-Tracking-System von CTVNews.ca sind 107% der Bevölkerung vollständig geimpft.

Mit Dateien aus der kanadischen Presse