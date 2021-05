Coronavirus könnte sich “unkontrolliert” verbreiten, warnt Deutschland

Ein Arzt führt am Montag, den 31. August 2020, einen Autofahrer-PCR-Tupfertest (Polymerase Chain Reaction) an einen Autofahrer in einem Coronavirus-Fahrzentrum auf dem Talavera-Parkplatz in Würzburg durch.

Wieler sprach auf einer Pressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sagte, die Situation sei besorgniserregend, aber nicht so schlimm wie zu Jahresbeginn, trotz eines starken Anstiegs der Fälle.

“Es ist möglich, dass wir täglich mehr als 10.000 neue Fälle sehen. Es ist möglich, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet”, sagte er in von Reuters übersetzten Kommentaren. Er fügte hinzu, dass nur 8% der derzeit in Deutschland beobachteten Fälle aus Übersee importiert wurden.

“Die aktuelle Situation macht mir große Sorgen. Wir wissen nicht, wie sich die Dinge in den nächsten Wochen entwickeln werden”, sagte Lothar Wieler, Direktor des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten (RKI), am Donnerstagmorgen.

Während Deutschland laut einer Bilanz der Johns Hopkins University 3,11,503 Fälle gemeldet hat und eine ähnliche Zahl in Italien, wo das Virus im Februar erstmals in Europa auftrat, hat es weit weniger Todesfälle gemeldet, mit einer Gesamtzahl von immer noch unter 10.000 In den letzten Wochen hat die Anzahl neuer täglicher Infektionen zugenommen.

Am Donnerstag wurden 4.058 neue Fälle gemeldet, insbesondere in den Stadtzentren von Berlin, München und Hamburg. Deutschland hat beschlossen, die Beschränkungen in diesen Gebieten zu verschärfen, und es wurde eine Ausgangssperre für Gaststätten wie Bars und Restaurants verhängt, um die Ausbreitung einzudämmen.

Wieler warnte jedoch vor Selbstzufriedenheit und sagte, dass Deutschland zwar “einen relativ guten Sommer hatte”, dies aber nicht bedeutete, dass die epidemiologische Situation nicht gefährlich sei.

“Einige behaupten, dies zeige, dass das Virus doch nicht so gefährlich ist – es ist ein Fehler. Nur wenige Menschen sind gestorben, weil wir Maßnahmen ergriffen und ihnen gefolgt sind”, twitterte der RKI und zitierte Wieler.

Das RKI aktualisierte seine Risikobewertung der Situation in Deutschland und am Mittwoch auf der ganzen Welt, es sei “eine sehr dynamische und ernste Situation”.

„Die Zahl der Fälle nimmt weltweit weiter zu. Die Zahl der in Deutschland eingereichten Neuerkrankungen ging von Mitte März bis Anfang Juli zurück. Seit Ende Juli wurden wieder viele weitere Fälle übermittelt, von denen viele ursprünglich mit Reisen verbunden waren. Seit Ende August (Woche 35) wurden in Deutschland mehr Übertragungen beobachtet “, so der RKI.

“Derzeit ist ein kontinuierlicher Anstieg der Übertragungen in der deutschen Bevölkerung zu beobachten. Die Dynamik nimmt in fast allen Regionen zu”, sagte er und fügte hinzu, dass die Ausbrüche insbesondere mit Feierlichkeiten mit Familie und Freunden, mit Veranstaltungsgruppen, älteren Menschen und Krankenschwestern zusammenhängen . Häuser.

Das RKI bewertet das Gesundheitsrisiko der deutschen Bevölkerung für bestimmte Risikogruppen weiterhin als “hoch” und “sehr hoch”.