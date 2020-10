Corona-Risikogebiete in Deutschland: Die Karte zeigt die aktuelle Inzidenz von 7 Tagen

Die Richtlinie für das Auftreten einer Infektion ist die siebentägige Inzidenz. Wenn es in einzelnen Städten und Bezirken über dem Grenzwert liegt, müssen dort neue Beschränkungen auferlegt werden. Mit unserer interaktiven Karte können Sie sehen, wie sich die Dinge in Ihrer Nachbarschaft derzeit entwickeln.

Die siebentägige Inzidenz ist nichts anderes als die Anzahl der in den letzten sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen. Dies sollte die Schwelle von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner nicht überschreiten. In diesem Fall müssen die Landesregierungen in einzelnen Städten oder Bezirken direkt neue Beschränkungen auferlegen.

Nachdem die meisten deutschen Regionen in den Sommermonaten kaum Neuinfektionen hatten, hat die Zahl der Infektionen in letzter Zeit wieder zugenommen. Viele Experten vermuten, dass dies auf wiederholte Urlauber und lokale Ausbrüche auf privaten Partys zurückzuführen ist. Aber wie geht es jetzt? Kreise, in denen die Anzahl der aktuellen Neuinfektionen über der Obergrenze von 50 liegt, werden im Bild rot hervorgehoben. Städte und Stadtteile, in denen die Anzahl der aktuellen Fälle auf fast Null oder Null gesunken ist, sind grün gefärbt. Die Regionen, in denen in den letzten sieben Tagen 10 bis 40 neue Fälle von Coronavirus aufgetreten sind, sehen grau aus.