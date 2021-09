Cisco SD-WAN verbindet Elektro-Rennwagen auf Red-Bull-Strecke mit Fahrer in 70 km Entfernung

Ein fahrerloses Auto wird an diesem Wochenende im österreichischen Spielberg eine Runde vor dem Rennen absolvieren.

Bild: Cisco

Rennfahrer Tim Heinemann geht an diesem Wochenende mit einem Elektroauto auf eine Tour über den 65 Kilometer entfernten Red Bull Ring. Die Strecke befindet sich in Spielberg, Österreich, aber Heinemann wird in einem Fahrsimulator in Graz, Österreich, sitzen.

Das Elektro-Demoauto der DTM wird während des Elektrodistanzrennens vor den Rennen am Samstag und Sonntag, 4. Die Cisco-Netzwerktechnologie wird den Rennwagen und den Fahrer verbinden. John Joyal, Cisco Product Marketing Manager für Unternehmensnetzwerke, erklärt im Cisco Blog Anforderungen an die Netzwerkleistung:

„Bei dieser Geschwindigkeit entsprechen 20 Millisekunden Latenz in der Verbindung einem zurückgelegten Meter. Die Roundtrip-Zeit zwischen dem Simulatorfahrer in Graz und dem Auto auf der Red Bull Ring-Strecke beträgt nur 2 ms für das WAN und etwa 5 ms für den Netzwerkfunk . Es ist sehr nahe an der Lichtgeschwindigkeit.“

Riedel Communications baute das Netzwerk für die Rennstrecke und nutzte Ciscos softwaredefiniertes Wide Area Network und die Catalyst 8300 Edge-Plattform für die primäre Verbindung, die über direkte Glasfaser über eine MPLS-Verbindung funktioniert. Cisco Catalyst-Mobilfunk-Gateways bieten eine Backup-Verbindung im Falle eines Ausfalls der MPLS-Verbindung.

SEHEN: Die 5 häufigsten Straßensperren für autonome Autos

Das Riedel-Netzwerk unterstützt die Fernsteuerungsverbindung und Video-Feeds vom Auto zum Fahrer und vom Fahrer zum Pitman auf der Strecke. Das Netzwerk führt auch Intercom-Kommunikation.

Michael Resl, Leiter Wettbewerb und Technik bei der DTM, sagte in einer Pressemitteilung, dass das Projekt in fünf Monaten konzipiert und realisiert wurde, auch dank der zahlreichen Partner, die das Projekt unterstützen. Neben Riedel und Cisco leitete Schaeffler das Projektmanagement und den Remote-Betrieb.

Resl sagte bei einem Gespräch über Distanzlauf dass die Veranstaltung Elemente des autonomen Fahrens in das Rennen einbringt, um die Sicherheit und Überwachung zu verbessern. Eine weitere Option sei in Zukunft, das Safety Car während der Rennen aus der Ferne zu steuern.

Im selben Gespräch sagte Daniel Kohl von Schaeffler, dass die Fernsteuerung zwar keine neue Fähigkeit sei, die Hochgeschwindigkeits-Fernsteuerung jedoch. Das Auto wird ungefähr 124 Meilen pro Stunde erreichen.

„Wir haben ganz neue Herausforderungen in Bezug auf die Latenz des Gesamtsystems und das Feedback, das wir an den Treiber geben und die Qualität des von uns generierten Videostreams“, sagte Kohl. “All diese Systeme ins Auto zu bekommen und es zum Laufen zu bringen, war eine verdammt anstrengende Arbeit.”

Das Auto ist Teil des Plans der DTM für eine vollelektrifizierte Rennserie – ihr erstes Rennen war vor knapp einem Jahr.

Benedikt Böhme, Geschäftsführer DTM, sagte in einer Pressemitteilung dieser Distanzlauf zeigt Elemente, die in Zukunft in einer neuen Serie globaler und elektrifizierter Rennen eingesetzt werden könnten.

5G-Newsletter und mobiles Geschäft 5G-Netzwerke und -Geräte, mobile Sicherheit, Fernunterstützung und die neuesten Nachrichten zu Telefonen, Tablets und Apps sind einige der Themen, die wir behandeln. Lieferung dienstags und freitags registrieren Sie sich heute

Schau auch