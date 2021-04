Chinesische Propagandabeamte feiern Social-Media-Angriffe auf H & M, um den Vorwürfen der Zwangsarbeit entgegenzuwirken

Propagandabeamte feierten in Peking stillschweigend zwei Tage, nachdem ein chinesischer Social-Media-Beitrag dazu beigetragen hatte, eine Empörung über westliche Bekleidungsmarken auszulösen, wie die mit der Angelegenheit vertrauten Personen sagten. Sie sahen darin einen Sieg in einem neuen Versuch, China gegen Kritiker zu impfen. aus dem Westen.

Die Wut, die H & M, Nike Inc., die Adidas AG von Hennes & Mauritz AB und andere mutige Namen im globalen Einzelhandel verbrannte und ihnen mit Umsatzverlusten in einem der lukrativsten Verbrauchermärkte der Welt drohte, begann mit einem Beitrag eines Bloggers auf chinesischem Twitter – wie der Weibo-Dienst am 23. März, laut einer Analyse von Doublethink Lab, einer in Taipeh ansässigen gemeinnützigen Organisation, die Online-Desinformation aus dem chinesischen Staat recherchiert hat. China entzündete die Flammen am nächsten Tag durch staatliche Medien und Social-Media-Konten, die der Kommunistischen Partei angeschlossen sind.

Die Kampagne, die gegen H & M und andere Unternehmen wegen ihrer Besorgnis über Zwangsarbeit und Diskriminierung der uigurischen Minderheit, hauptsächlich Muslime, in Chinas abgelegener Region Xinjiang gerichtet ist, findet statt, als Peking Lehren aus dem zieht, was sie als erfolgreichen Kampf mit dem Westen ansieht ein weiterer heißer Konflikt. Knopf Problem, Hong Kong.

Bei einem Treffen Ende letzten Monats sprachen Beamte des chinesischen Außenministeriums und der Propagandaabteilung der Kommunistischen Partei über das Beispiel Hongkongs und über die Notwendigkeit, Xinjiang zurückzudrängen, da sich die internationale Aufmerksamkeit den Uiguren zuwandte Verfahren. .

Nachdem 2019 in Hongkong Proteste gegen die Demokratie ausgebrochen waren, zensierten die Behörden in Peking zuvor chinesische Internetnachrichten umgekehrter Kurs und die Förderung von Protestbildern als Beweis für eine angebliche Verschwörung westlicher Mächte zur Destabilisierung Chinas. Die Kommunistische Partei hat seitdem zementierte seinen Halt auf der ehemaligen britischen Kolonie, nach Hause Unterstützung trotz Widerstand von westlichen Regierungen zu gewinnen.