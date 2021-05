China könnte ein Monopol auf Raumstationen bekommen

China startete am 29. April Tianhe-1, das erste und wichtigste Modul einer permanenten umlaufenden Raumstation namens Tiangong (Himmlischer Palast 天 宫). Zwei weitere Wissenschaftsmodule (Wentian und Mengtian) werden 2022 in einer Reihe von Missionen folgen, die die Station vervollständigen und den Betrieb aufnehmen werden.

Obwohl der Sender nicht der erste in China ist, hat das Land bereits startete zwei – Der modulare Aufbau ist neu. Es reproduziert die Internationale Raumstation (ISS), von der aus China wurde ausgeschlossen.

Es gibt viele Gründe für China in dieses kostspielige und technologisch anspruchsvolle Projekt zu investieren. Die erste besteht darin, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und medizinische, ökologische und technologische Entdeckungen zu machen. Es gibt aber auch andere mögliche Motivationen, wie z Handelsgewinne und Prestige.

Das heißt, Tiangong will nicht konkurrieren mit der ISS. Die chinesische Station wird kleiner und in Design und Größe der alten ähnlich sein Sowjetisches Mir Raumstation, was bedeutet, dass es eine begrenzte Kapazität für Astronauten haben wird (drei gegen sechs auf der ISS).

Immerhin steckt nicht so viel Geld dahinter wie die ISS, und es sind nicht so viele Länder beteiligt. Wenn irgendetwas im Weltraum als UN bezeichnet werden kann, ist es die ISS, die ehemalige Feinde des Kalten Krieges (USA und Russland) und alte Freunde (Japan, Kanada und Europa) als Kollaborateure hat. In den letzten zwei Jahrzehnten hat der einzige permanente menschliche Außenposten im Weltraum rund 250 Astronauten aus 19 verschiedenen Ländern empfangen Hunderte von Weltraumspaziergängen und Tausende von wissenschaftlichen Experimenten.

Aber die ISS kommt zu ihrem natürlichen Ende. Es sollte nach 2024 stillgelegt werden, um Platz für zu schaffen das Mondtor, ein kleiner Außenposten, der den Mond umkreist. Dies ist eine internationale Initiative, die Teil der US-geführtes Artemis-Programm Damit ist China erneut ausgeschlossen.

Auf dem Weg zu einem chinesischen Monopol?

Bis zum Start des Gateways wird Tiangong – das sich in der unteren Erdumlaufbahn befindet und eine erwartete Lebensdauer von 15 Jahren haben wird – wahrscheinlich die einzige funktionierende Raumstation bleiben. Einige machen sich Sorgen, das macht es zu einem Sicherheitsbedrohungund behauptete seine Wissenschaftsmodule könnten leicht konvertiert werden für militärische Zwecke, wie zum Beispiel die Spionage von Ländern. Aber es muss nicht sein, und wenn die Dinge wie geplant verlaufen, werden sie es nicht.

China kann diese Gelegenheit nutzen, um wieder Vertrauen zu gewinnen und internationale Zusammenarbeit zu gewinnen. Dies kann angesichts der jüngsten Kritik der NASA besonders wichtig sein unkontrollierbare Rakete, die in den Indischen Ozean stürzte. Es gibt Anzeichen dafür, dass das Land versucht, offener zu sein, nachdem es bereits Tiangongs Willen erklärt hat offen sein für Crews und nicht-chinesische Wissenschaftsprojekte. Die Astronauten der Europäischen Weltraumorganisation ESA haben in der Tat begann zu trainieren mit chinesischen „Taikonauten“ und internationalen Projekten wurden aufgenommen in der ersten genehmigten Charge ausgewählter Stationsexperimente.

Tiangong könnte auch nicht lange allein sein. Unterstützt von der NASAPrivate Unternehmen haben begonnen, ihre eigenen Orbitalmodule von Bigelow Aerospace zu entwickeln aufblasbarer Lebensraum B330 kommerzielle Labor- und Wohninfrastruktur gebaut von Axiom. gleich Blauer Ursprung hat Interesse am Bau einer Raumstation bekundet. Die Idee scheint auch den Russen zu gefallen – sie haben bereits Pläne für eine Luxus-Space-Hotel.

Darüber hinaus kann die bereits verlängerte Lebensdauer der ISS weiter verlängert werden, obwohl dies der Fall ist viele Probleme sie umgeben Endtermin.

Das Mondtor

Tiangong ist jedoch möglicherweise nicht lange allein, da das Lunar Gateway endlich gestartet wird. In seiner Grundkonstruktion wird das Lunar Gateway als wissenschaftliches Labor und kurzfristiges Wohnmodul dienen. Es wird dann als Drehscheibe dienen und es Raumschiffen und Rovers ermöglichen, ihre mehrfachen Reisen zum Mond wieder aufzufüllen. Der erste Start ist für Mai 2024 mit geplant SpaceXFalcon Heavy-Rakete, die die wesentlichen Module übernimmt. Es sollte einige Jahre später betriebsbereit sein.

Im Vergleich zur ISS wird das Gateway kleiner und agiler. Von den ursprünglichen Mitgliedern der ISS sind nur vier (USA, Europa, Japan und Kanada) Teil des Gateways.

Bisher ist Russland aufgrund von nicht beigetreten Kontroversen rund um das Artemis-Programm, das viele Länder für zu US-zentriert halten.

Dies ist eine weitere Chance für China. Es hat bereits begonnen, mit anderen Ländern bei jüngsten Weltraumprojekten zusammenzuarbeiten. Es wird noch mehr kommen. Im März 2021 er unterzeichnete eine Vereinbarung mit der russischen Weltraumagentur Roscosmos den Bau einer gemeinsamen russisch-chinesischen Forschungseinrichtung auf dem Mond. Russland scheint sein Monopol auf bemannte Flüge zur ISS durch den erfolgreichen Start von SpaceX im Jahr 2020 verloren zu haben darauf bedacht, seine Optionen zu behalten offen für Mondprojekte.

Letztendlich ist Platz sowohl schwierig als auch teuer. Wenn dies für viele Länder eine Möglichkeit ist, ihre beherrschende Stellung zu zeigen, hat sich die Zusammenarbeit bereits als wirksamer erwiesen als isolierte Bemühungen: Im Gegenteil, die ISS ist der beste Beweis dafür. Wir wissen, dass die Erforschung des Weltraums auch Spannungen am Boden entschärfen kann. wie während des Kalten Krieges.

Die Tatsache, dass China eine führende Rolle im neuen Weltraumrennen spielt, könnte sich ebenso positiv auswirken – insbesondere wenn das Land guten Willen zeigt, zur Lösung eines wachsenden Sicherheitsproblems im erdnahen Orbit beizutragen: wie man Raumverschwendung loswird.

Geschrieben von Steffi Paladini, Referentin für Wirtschaft und globale Sicherheit, Birmingham City University.

Ursprünglich veröffentlicht am Die Unterhaltung.