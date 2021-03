Che Adams ist bereit, Schottland anzurufen, da Steve Clarkes Mittelfeld den Stürmer in Southampton davon überzeugt, sich anzumelden

In guter Verfassung hat Che Adams seine internationale Zukunft Schottland gewidmet.

Der Stürmer von Southampton hat sich nach einer Reihe positiver Gespräche mit Nationalchef Steve Clarke bereit erklärt, dunkelblau zu schießen.

Und der 24-Jährige wird voraussichtlich noch heute in den Kader aufgenommen, um die WM-Qualifikation gegen Österreich, Israel und die Färöer zu eröffnen.

Adams spielte für England bei der U20, ist aber nach der Regel der Großeltern für Schottland qualifiziert.

Der Tabellenführer hat in dieser Saison sieben Tore in der Premier League erzielt, davon drei in seinen letzten drei Spielen gegen Sheffield United, Manchester City und Brighton.

(Bild: SNS Group)



Adams war zuvor angesprochen worden, um unter Alex McLeish für Schottland zu spielen, lehnte ihn jedoch zu diesem Zeitpunkt ab.

Clarke hatte darauf bestanden, dass der Spieler, wenn er für Schottland spielen wollte, den Ansatz wählen musste.

Adams hat Schottland nie die Tür geschlossen und die Chance, im EM 2020-Finale dieses Sommers zu spielen, war ein großes Unentschieden.

Und sein Teamkollege aus Southampton, Stuart Armstrong, war auch am Ohr des ehemaligen Spielers von Birmingham City und Sheffield United.

Von Clarke wird erwartet, dass sie eine von zwei Änderungen an ihrem Kader vornimmt.

Der keltische Mittelfeldspieler David Turnbull wurde für einen Rückruf empfohlen, während Ryan Gauld de Farense ebenfalls einen starken Schub erhielt.

Loan Celtic-Verteidiger Jack Hendry beeindruckte auch bei KV Oostende und kehrte in die internationale Liga zurück.

(Bild: SNS Group)



In der Zwischenzeit bestätigte der australische Verband gestern Abend, dass sie das Qualifikationsspiel für diesen Monat in Hampden ausfüllen werden – obwohl Franco Fodas Mannschaft 18 ihrer Bundesligastars vorenthalten werden könnte.

Die Österreicher hatten erwogen, die UEFA zu bitten, das Spiel am 25. März an einen neutralen Ort zu verlegen oder das Spiel zu ändern, weil deutsche Vereine sich weigern, ihre Spieler für die Reise freizulassen.

Der Kapitän und Star des FC Bayern München, David Alba, gehört zu diesen Spielern, da ihnen mitgeteilt wurde, dass sie sich nach ihrer Rückkehr zwei Wochen lang selbst isolieren müssen.

Der österreichische Verband schrieb einen Brief, in dem er die Vereine aufforderte, ihre Position zu überdenken.

Trainer Foda sagte jedoch: „In dieser Situation gab es keine zufriedenstellende Option. Wir haben unsere Entscheidung im Hinblick auf die gesamte Qualifikationskampagne getroffen.

„Wenn wir unsere Rechte zu Hause gehandelt hätten, hätten wir im September drei logistisch schwierige und anstrengende Auswärtsspiele auf einem Platz in Moldawien, Israel und Schottland spielen müssen.

„Wir hoffen auch auf einen echten Heimvorteil mit unseren Fans im Herbst.

„Für uns ist es wichtig, dass die Entscheidung getroffen wird. Jetzt ist die Zeit gekommen, uns auf die Dinge zu konzentrieren, die wir beeinflussen können. “”

Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragons bei Bayer Leverkusen, das Wolfsburger Duo Xavier Schlager und Pavo Servan sowie das RB Leipzig Duo Marcel Sabitzer und Konrad Laimer sind einige der Spieler, die den Schock verpassen könnten.

In der Zwischenzeit hat UEFA-Chef Aleksander Ceferin bestätigt, dass eine Entscheidung über die Beibehaltung Schottlands als Gastgeberland für die Euro 2020 auf den 20. April verschoben wurde.

Die UEFA wird keine Austragungsorte sanktionieren, an denen Fans keine Spiele spielen dürfen.

Schottland taucht immer noch allmählich aus der Aussperrung auf, und Premierminister Nicola Sturgeon und seine Regierung müssen noch Zusicherungen geben, die die UEFA zufriedenstellen werden.

Ceferin sagte: „Wir haben eine Frist von 20. April für die endgültige Entscheidung über den Euro festgelegt.

„Das ideale Szenario besteht darin, das Turnier an den ursprünglichen 12 Austragungsorten zu spielen.

„Wenn dies jedoch nicht möglich ist, wird es in 10 oder 11 Ländern stattfinden, wenn sich einer oder mehrere Standorte nicht qualifizieren können.

„Wir haben mehrere Szenarien, aber die einzige Garantie, die wir geben können, ist die Möglichkeit, ein Euro 2020-Spiel zu bestreiten

Ein leeres Stadion ist vom Tisch.

“Jeder Gastgeber muss garantieren, dass es bei seinen Spielen Fans gibt.”