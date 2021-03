Cejhae Greene ist angenehm überrascht von der 100-m-Vorlaufzeit, als Bloomfield und Whyte 200-m-Rennen in Miami gewinnen

Nach seiner 100-Meter-Zeit beim Tropical Elite Sprints Meet in Miami am Samstag sagte CejHae Greene aus Antigua und Barbuda, er habe nicht erwartet, so schnell zu fahren.

Er sagte jedoch, dass er beabsichtige, diese Saison etwas schneller zu werden, wenn sich die Olympischen Spiele nähern.

Auch im Wettbewerb im Tropical Park Stadium erzielten der Jamaikaner Akeem Bloomfield und Natalliah Whyte, die internationalen MVP-Trainingspartner von Greene, beeindruckende Siege auf den 200 m.

Der 25-jährige Greene wurde in seinen Vorrunden 10,27 Zweiter, hinter dem US-400-Meter-Weltmeister Fred Kerley, der 10,15 gewann. Er schaffte es jedoch, die Situation um seinen berühmtesten amerikanischen Rivalen im Finale zu drehen und gewann am 10.01.

Kerley wurde 10.11 Zweiter, die drittschnellste Zeit der Welt in diesem Jahr, während Jeremy Bascomb 10.51 Dritter wurde.

Greene sagte, das Timing sei ein Schock gewesen.

„Ich war überrascht, dass 10.01 Uhr auf der Uhr erschien, aber der Trainer sagte, dass ich in guter Form bin. Ich habe gut trainiert. Wenn ich einen guten Lauf habe, sollte ich ziemlich schnell laufen, aber in meinem Kopf bedeutete ziemlich schnell 10.1 / 10.2. Es zeigt nur, dass es Ihnen gut gehen sollte, wenn Sie Ihrem Trainer zuhören und das tun, was Sie in der Praxis getan haben “, sagte Greene, der mit einem Rückenwind von 1,2 m / s lief.

Er enthüllte, dass Fred Kerley im Rennen auch eine Rolle bei seinem schnellen Saisonstart spielte, der Chinas Bingtian Su, der am Samstag zuvor gefahren war, vom ersten Platz am 10.05.

“Durch Freds Anwesenheit habe ich mich ein wenig mehr konzentriert, weil wir alle wissen, dass Fred schnell ist. Das hat mich gezwungen, auf einem höheren Level anzutreten”, sagte Greene.

„Die Anwesenheit von Fred hat das Spiel wirklich verändert, weil ich wusste, dass ich ein wirklich gutes Rennen fahren musste, weil Fred schnell und stark ist, er ist einer der besten 400-Meter-Athleten der Welt, also weiß ich, dass ich den Start sehr gut ausführen musste um das Rennen zu gewinnen. “

Realistisch gesehen hätte dies den Olympiasieger 2016 nicht überraschen dürfen, wenn man bedenkt, wie gut er im Basislager von MVP International in Florida trainiert hat. Er sagte, der Wettbewerbscharakter des Trainings habe ihm geholfen, sein Bestes zu geben.

„Meine Trainingsgruppe hat mir definitiv geholfen, dieses Jahr etwas härter zu pushen. Wenn wir jeden Tag im Training mit Akeem Bloomfield, Nathon Allen und Teray Smith zusammen sind, wird es wirklich wettbewerbsfähig und wir treiben uns selbst voran und gehen. Jeder Tag ist wie ein Rennen, daher denke ich, dass es mir wirklich geholfen hat, von Anfang an in besserer Form zu sein “, sagte er und enthüllte, dass er beabsichtige, 10 Sekunden vor den Olympischen Spielen in diesem Sommer nach unten zu gehen.

„Das Ziel ist es, unter 10 zu gehen. Wenn wir gesund bleiben, weiterhin auf den Trainer hören und weiterhin Rennen fahren, das Rennen verbessern, sollte es passieren. Mein Ziel ist es also, mich jede Woche im Training weiter zu verbessern, gesund zu bleiben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen und großartige Dinge zu tun.

Er sagte, er würde wahrscheinlich am 4. April den nächsten in Clermont laufen, wo er die 200 m laufen könnte.

„Ich möchte meine 200-mal verbessern. Ich weiß, wenn ich mich in den 200m verbessern kann, sollte es sich ziemlich gut in die 100 übersetzen lassen, also werde ich dort wahrscheinlich mein Risiko eingehen.

Bloomfield war auch im Wettbewerb beeindruckend und unternahm offenbar relativ wenig Mühe, um die 200 m in 20,75 gegen Fred Smith (20,90) bzw. Zaza Wellington (21,05) zu gewinnen.

Bei den Frauen war Whyte, eine Goldmedaillengewinnerin in der Sprintstaffel bei den Weltmeisterschaften 2019 in Doha, mit ihrer Siegeszeit von 22,88 die schnellste Jamaikanerin der Welt.

Im Zeitfahren wurde Angela Tenorio am 23.06. Zweite, während Ashley Kelly am 24.18 Dritter wurde.