CDC-Berater stimmen dafür ab, Pfizers Covid-19-Impfstoffverabreichung Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren zu empfehlen

Ein medizinischer Mitarbeiter verabreicht den Jansen Covid-19-Impfstoff am 26. April in einer von der FEMA geführten mobilen Impfklinik Covid-19 an der Biddeford High School in Biddeford, Maine, der Öffentlichkeit. Joseph Prezioso / AFP / Getty Images

Etwa 45% der Erwachsenen in den USA sind vollständig gegen Covid-19 geimpft. Dies geht aus Daten hervor, die am Mittwoch von den US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten veröffentlicht wurden.

In 15 Bundesstaaten ist jedoch mehr als die Hälfte der erwachsenen Einwohner vollständig immunisiert. Diese Staaten sind: Connecticut, Maine, Massachusetts, Vermont, New Mexico, New Jersey, Rhode Island, South Dakota, Hawaii, Maryland, New York, Minnesota, Wisconsin, Nebraska und Iowa.

In Mississippi ist laut CDC-Daten jedoch weniger als ein Drittel der Erwachsenen vollständig immunisiert. Neun weitere Staaten – größtenteils im Süden konzentriert – haben weniger als 40% ihrer erwachsenen Einwohner vollständig geimpft: Alabama, Tennessee, Arkansas, Georgia, Louisiana, Wyoming, South Carolina, Utah und West Virginia.

Bundesweit haben laut CDC-Daten fast 59% der Erwachsenen mindestens eine Dosis des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Sechs Bundesstaaten haben jedoch bereits das Ziel der Biden-Regierung erreicht, bis zum 4. Juli mindestens 70% der Erwachsenen mit mindestens einem Impfstoff zu impfen: Vermont, Massachusetts, Hawaii, Connecticut, New Hampshire und Maine.

Insgesamt wurden 264.680.844 Gesamtdosen des Covid-19-Impfstoffs verabreicht – etwa 79% der abgegebenen 337.089.765 Dosen gemäß CDC-Daten.

Das sind ungefähr 1,5 Millionen mehr Dosen seit Dienstag, was einem Durchschnitt von sieben Tagen von ungefähr 2,2 Millionen Dosen pro Tag entspricht.

Hinweis: Die von der CDC veröffentlichten Daten können sich verzögern und die Dosen wurden möglicherweise nicht an dem angegebenen Tag abgegeben.