Call of Duty Warzone: Alle Adler Intel-Standorte

Das Hunt for Adler-Event findet derzeit in Call of Duty: Warzone statt. Um den speziellen Skin zu erhalten, müssen Sie Intel-Verträge an verschiedenen Orten auf der neuen Karte von Verdansk ’84 abschließen. Insgesamt gibt es drei Intel-Verträge: einen in der Fabrik, einen in den Farmen und einen an der Spitze. Diese Verträge können von anderen Spielern abgeschlossen werden. Sie müssen also zuerst dort sein und lebend herauskommen, um die Herausforderungen zu meistern. Es gibt auch einige Fehler bei diesem Ereignis, so dass Sie möglicherweise einige Male versuchen müssen, um die Herausforderungen zu meistern. Hier finden Sie alle Adler Intel-Websites in Warzone.

Alle Intel Hunt for Adler-Standorte in Warzone

Es gibt drei Intel-Verträge für das Hunt for Adler-Event in Warzone. Sie sind auf der Karte mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet und befinden sich auf Farmen, Gipfeln und Fabriken. Die Ikone sieht aus wie ein Mann mit Sonnenbrille. Einige Bereiche wie die Fabrik haben viele ausstehende Verträge, während die Farm und die Spitze nicht so viele zur Verfügung haben. Denken Sie daran, dass auch andere Spieler die Verträge abschließen können. Seien Sie also auf einen Kampf vorbereitet, da eine Menge Leute gerade versuchen, diese Herausforderungen zu meistern.

Die Übernahme des Vertrags ist jedoch nur der erste Teil der Herausforderung. Sobald Sie eine erhalten haben, müssen Sie Truhen in der Nähe finden und öffnen, ähnlich wie bei einem Scavenger-Vertrag. Sobald Sie die erforderliche Anzahl an Truhen geöffnet haben, schließen Sie die Herausforderung ab. Derzeit scheinen Adler Intel-Verträge fehlerhaft zu sein und für einige Spieler nicht auf der Karte angezeigt zu werden. Außerdem schließen einige Spieler Verträge erfolgreich ab und erzielen keinen Herausforderungsfortschritt. Es kann sich lohnen, auf einen Patch oder ein Update zu warten, bevor Sie versuchen, diese Herausforderungen anzugehen.

Call of Duty: Kriegsgebiet ist jetzt für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

22. April 2021



