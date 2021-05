Call of Duty League-Meister im Verdansk-Stadion in Warzone geehrt

Die Champions der ersten Saison der Ruf der Pflicht Die Liga wird auf einzigartige Weise geehrt: mit ihren Gesichtern aus Gips im Stadion von Call of Duty: Kriegsgebiet. Activision gab heute bekannt, dass der Haupteingang zum Verdansk-Stadion in Kriegsgebiet In Kürze werden eine riesige Version der CDL Trophy sowie Wimpel mit den fünf Mitgliedern des Dallas Empire gezeigt, die für die Saison 2020 zum Champion gekrönt wurden.

Es ist eine einzigartige Art von Crossover und ein Beispiel dafür, wie Spieleentwickler und -verleger beliebte Spiele nutzen können, um den Sport zu fördern. In der Vergangenheit mögen Spiele Liga der Legenden und Overwatch führte einzigartige Skins ein, um Meisterschaftsteams oder Spieler zu feiern. Der Umzug der CDL ähnelt jedoch eher dem traditionellen Sport, bei dem in den örtlichen Stadien Meisterschaftsbanner gehisst werden. Es ist auch sehr sinnvoll, Activision zu nutzen Ruf der PflichtDas unglaublich beliebte Battle Royale-Spin-off: Kriegsgebiet Derzeit hat über 100 Millionen Spieler.

Dies ist nicht das erste Mal, dass die CDL eine überraschende Möglichkeit bietet, ihr bestes Team zu feiern. Neben einer Trophäe und einem Ring erhielt das Dallas Empire auch ein lächerlicher Meisterschaftsthron. Änderungen an Verdansk werden ab dem 10. Mai im Spiel vorgestellt.