Bungie schaltet vor Monaten versehentlich Destiny 2 im Crossplay ein

Einige Destiny 2-Spieler konnten mit Leuten auf anderen Plattformen spielen, nachdem Entwickler Bungie die Funktion versehentlich aktiviert hatte. Bungie sagte zuvor, dass Crossplay im Herbst 2021 für jede Plattform verfügbar sein wird, auf der das Spiel verfügbar ist, einschließlich PC, PS4 / 5, Xbox One, Xbox Series X / S und Google Stadia.

Die KanteTom Warren bemerkte, dass die Crossplay-Funktion online gestellt wurde und ein Spiel mit Spielern auf PC und Stadia laden konnte.

Bungie Community Manager Cozmo bestätigte jedoch, dass das Crossplay nicht hätte beginnen sollen. “Wir sehen Berichte, dass einige Spieler einen Einblick in Crossplay bekommen könnten”, schrieb er in einem Hochtöner. „Es soll noch nicht live sein und ist nicht repräsentativ für die gesamte Erfahrung. Wir werden später in dieser Woche einen Fix implementieren, um den öffentlichen Zugang zu entfernen. In der Zwischenzeit können Sie jedoch gerne teilnehmen. “”

Bungie ist heute gestartet Schicksal 2das neueste saisonale Update von Splicer Saison, die die übliche Reihe neuer Inhalte und Aktivitäten bringt. Es ist bedauerlich, dass Crossplay eine unbeabsichtigte Einbeziehung gewesen zu sein scheint – besonders wenn Sie ein Stadia-Spieler brauchen mehr Leute, um an Ihren Spielen teilzunehmen – aber im Moment sieht es so aus, als könnten Sie es etwas länger ausprobieren.