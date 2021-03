Bundesliga: RB Leipzig besiegte Bielefeld, um den Druck auf Bayern München aufrechtzuerhalten | Sport | Deutscher Fußball und wichtige internationale Sportnachrichten DW

Arminia Bielefeld 0-1 RB Leipzig, SchücoArena, Bielefeld

(Sabitzer 46 ‘)

RB Leipzig hielt am Freitagabend den Druck auf Bayern München aufrecht und schlug Arminia Bielefeld mit 1: 0, um einen Punkt hinter den Bundesliga-Führenden zu fallen – zumindest bis Samstag.

Kapitän Marcel Sabitzer erzielte nur 57 Sekunden nach der Halbzeit das einzige Tor des Spiels und traf aus kurzer Distanz die niedrige Flanke von Dani Olmo.

In der Vorbereitung sprach Cheftrainer Julian Nagelsmann über die Bedeutung guter Entscheidungen im letzten Drittel, die er beim 1: 1-Unentschieden gegen die Eintracht Frankfurt letzte Woche im Stich gelassen hatte.

Aber Olmo hat es hier richtig verstanden. Der Spanier war wachsam, um den Ball hoch oben auf dem Spielfeld zu gewinnen, und war innerhalb von Sekunden mit einem ordentlichen Rückpass mit Christopher Nkunku in den Strafraum gesprungen. Er überquerte das Tor tief und Sabitzer erledigte den Rest.

“Wir haben darüber gesprochen, den Ball in den weiteren Gebieten zu gewinnen”, sagte der Österreicher gegenüber DAZN. “Und genau hier kommt das Ziel her.”

“Wir waren in der ersten Halbzeit etwas zu ungeduldig”, fügte Nagelsmann hinzu. “Wir wollten mutiger sein, Überlastung schaffen und nicht so sehr vom Besitz abhängen. Am Ende war es kein Feuerwerk, aber es war verdient.”

Die Ortega Show

Es war in der Tat nichts anderes als das, was die Besucher verdient hatten, nachdem sie eine erste Halbzeit dominiert hatten, die berechtigt sein könnte Die Ortega ShowDas war die Hauptrolle, die die deutsch-spanische Torhüterin Arminia Stefan Ortega spielte, um seine Mannschaft im Spiel zu halten.

Am vergangenen Sonntag wurde in Leverkusen ein Trailer veröffentlicht, der zeigt, wie der 28-Jährige einen Demarai Gray-Versuch dramatisch über die Latte kippte, als Bielefeld mit 2: 1 gewann, um die Abstiegszone zu verlassen. Aber die ganze Folge wurde am Freitagabend zur Hauptsendezeit ausgestrahlt.

Zunächst unternahm Ortega große Anstrengungen, um Emil Forsberg zu retten, nachdem Olmo gegen ihn gespielt hatte, bevor er zwei Minuten später einen Versuch von Amadou Haidara und kurz darauf einen Volleyschuss von Forsberg hielt. Aber das Beste sollte noch kommen, als Ortega zuerst einen Olmo-Tritt über die Latte schoss und dann zur Halbzeit Christopher Nkunkus Versuch an der Latte irgendwie ablenkte.

RB hatte in der ersten Halbzeit einen erstaunlichen Ballbesitz von 83% – einschließlich eines Vereinsrekords von 163 Pässen von Innenverteidiger Willi Orban -, aber Bielefeld wechselte flexibel zwischen den defensiven Formationen 4-4-2, 5 -3-2 und 4-3- 3. war fest gewesen.

Und als die Besucher es schafften, war Ortega da – bis zu Sabitzers Blitz nach der Pause, seinem 50. Karriereziel für RB.

Kampl wird den Titelmacher vermissen

Das Ergebnis bedeutet, dass RB mit maximal vier Punkten Rückstand auf Bayern München, Gastgeber des VfB Stuttgart am Samstag, in die Länderspielpause geht. Wenn die Bundesliga im April wieder aufgenommen wird, reisen die Bayern nach Leipzig, um sich zum Titelmacher zu entwickeln.

“Wir haben unseren Job gemacht. Wir haben gewonnen”, sagte Sportdirektor Markus Krösche und verwies auf das Duell an der Spitze der Tabelle. “Wir können nichts anderes beeinflussen.”

Aber RB muss auf Kevin Kampl verzichten, nachdem der einflussreiche Mittelfeldspieler in der 85. Minute eine fünfte gelbe Karte mit einem unnötigen Foul an Fabian Klos erhalten hat.