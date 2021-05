Bundeskanzler Kurz fordert ein Ende der deutschen Quarantäneregeln

München (dpa) – Kurz vor den Pfingstferien wird die Alpenrepublik aus Sicht des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz von der Liste der Koronarisikobereiche in Deutschland gestrichen.

“Ich hoffe, dass die Quarantäneregeln bald aufgehoben werden”, sagte Kurz am Rande des Ludwig Erhard-Gipfels der deutschen Nachrichtenagentur am Dienstag in München.

Kurz könnte weiter argumentieren, dass Quarantänevorschriften erforderlich sind, wenn der Befall auf einer Seite der Grenze zehn- oder zwanzigmal höher ist als auf der anderen Seite. “Aber wenn die Kontaminationsraten in einem Nachbarland ungefähr gleich oder sogar niedriger sind als in Ihrem eigenen Land, ist es schwer zu argumentieren.”

Kurz betonte, dass er der Bundesregierung vertraue, hier „sachliche“ Entscheidungen zu treffen. Mit einer Inzidenz von 95,1 über sieben Tage (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) ist die Zahl der Infektionen in Österreich jetzt deutlich niedriger als in Deutschland (115,4, Dienstag). Die österreichische Wirtschaft ist stark vom Einkommen aus dem Tourismus abhängig. Das Land steht aufgrund der Pandemie vor einer großen wirtschaftlichen Rezession.

Die Tatsache, dass Menschen in Österreich – anders als in Deutschland – nach ihrer ersten Impfung ungetestet in Restaurants oder Veranstaltungen gehen können, bedeutet laut Kurz kein erhöhtes Sicherheitsrisiko. “Die beste Widerspiegelung des Kontaminationsrisikos ist die Inzidenz von sieben Tagen. Gleichzeitig muss man sich ansehen, wie viel ein Land testet”, sagte er. Gemessen an der Einwohnerzahl testet kein Land mehr, was bedeutet, dass die Anzahl der nicht gemeldeten Fälle sehr gering ist.

Darüber hinaus gibt es keine klaren europäischen Standards für die Beurteilung, wann eine Person als ausreichend geimpft gilt. “Ich denke nicht, dass das eine große Sache ist”, sagte Kurz. Die Zahl der geimpften Personen wird in den kommenden Wochen schrittweise zunehmen.

Österreich wird seine Zugangsregeln für alle anderen Länder mit Ausnahme von Gebieten mit hohem Risiko am 19. Mai generell abschaffen. “Das bedeutet, dass jeder Deutsche, der getestet, geimpft oder geborgen wurde, in den Urlaub nach Österreich fahren, in unsere Restaurants, zu unseren kulturellen, sportlichen oder anderen Veranstaltungen gehen kann – genau wie die Österreicher”, sagte Kurz. Dies muss durch den “Green Pass” überprüft werden, der Hinweise auf eine Impfung oder einen Test enthält.

Laut Kurz sollte der grüne Pass so bald wie möglich europaweit eingeführt werden: “Je früher er auf europäischer Ebene ist, desto eher gilt er für ganz Europa. Je früher Sie damit reisen können, desto besser.” Dies ist besonders wichtig für Länder wie Österreich. „Wir sind ein sehr internationales Land, das sich auf den Export konzentriert, ein Touristenland. Wir sind eng mit unseren Nachbarn verbunden. Die Freiheit zu reisen ist für unsere Bürger äußerst wichtig. “”

Auf europäischer Ebene sollte sich die Einführung bis zum Sommer hinziehen. Nicht perfekt für Kurz, er hätte es schneller gemocht. Kurz geht auch davon aus, dass es vorerst noch einige Unterschiede im Design geben wird, beispielsweise in Bezug auf die Anforderungen in verschiedenen Ländern.

Der Bundeskanzler betonte, dass seiner Meinung nach ein anderer Ansatz erforderlich sei: „Zu Beginn der Pandemie haben wir die zum Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlichen Freiheiten sehr schnell eingeschränkt. Aber wir müssen genauso schnell die Freiheit wiederherstellen. “Alle schutzbedürftigen Gruppen und älteren Menschen wurden jetzt geimpft.” Und die Impfung bietet jedem individuellen Schutz. Wir müssen den Erfolg der Impfung nutzen, um die Freiheiten wiederherzustellen. “”

Bedenken hinsichtlich neuer Virusvarianten, die von aktuellen Impfstoffen nicht abgedeckt würden, sollten jedoch nicht ignoriert werden. “Das Ereignis, dass irgendwann eine Mutation auftreten könnte, die nicht durch eine Impfung abgedeckt ist, ist ein absolut realistisches Szenario.” Eine Gefahr muss jedoch bekämpft werden, wenn sie besteht. “Aber wir können uns momentan nicht vor etwas schützen, das im Herbst in einem anderen Teil der Welt auftauchen könnte.”