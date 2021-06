British Columbia ermöglicht Zuschauern die Teilnahme an der olympischen Basketball-Qualifikation

Kanadas Herren-Basketballmannschaft erhält bei ihrer letzten Chance auf die Olympia-Qualifikation in Victoria einen kleinen Schub.

BC Public Health sagte am Freitag, es werde ab Donnerstag, dem 1. Juli, eine Teilnahme von etwa 10 Prozent im Save-On-Foods Memorial Center für Spiele ermöglichen. Die Victoria Arena bietet normalerweise 7.400 Personen Platz.

Dies schließt die Round-Robin-Spiele Kanadas aus, die Montag und Dienstag stattfinden, aber schließt die Halbfinals und das Turnierfinale ein.

BC Public Health sagte, Zuschauer verschiedener Parteien sollten sich physisch voneinander und vom Veranstaltungspersonal entfernen, und Masken sind mit Ausnahme des Essens und Trinkens obligatorisch. Alkohol wurde von der Veranstaltung verboten.

Clint Hamilton, Vorsitzender des lokalen Organisationskomitees von Friends of Victoria Basketball, sagte gegenüber CBC Sports, die Gruppe arbeite seit Monaten mit der Provinz an einem Plan, aber die Diskussionen haben sich in den letzten drei Wochen erst intensiviert, als klar wurde, dass COVID-19 Impfraten und Übertragungsraten bewegten sich in die richtige Richtung.

„Wir freuen uns, dass einige von diesem Weltklasse-Basketball unsere Basketballfans genießen können. Und wir sind dankbar, dass der von uns vorgelegte Plan vom Gesundheitsamt und uns mit Zuversicht aufgenommen wurde. Wir sind einfach begeistert“, sagt Hamilton.

Erhalten Sie sehenswerte Videos, Live-Events und aktuelle Nachrichten auf CBC.ca Mehr aus Tokio 2020

Hamilton sagte, das Komitee habe in den letzten Wochen einen Termin für den 1. Juli in Betracht gezogen, um dem Plan der Provinz zur Wiedereröffnung zu entsprechen, obwohl Kanadas Round-Robin-Spiele am Montag und Dienstag verpasst wurden.

UHR | Das Panel diskutiert die Nationalmannschaft vor der Olympia-Qualifikation:

Diese Woche sprechen Vivek, Meghan und Jevohn auf North Courts über das bevorstehende Olympia-Qualifikationsturnier in Victoria und ihre Lieblingsmomente aus den kanadischen Playoffs. 19:33

Der Plan von BC zur Wiedereröffnung fordert eine begrenzte Anzahl von Zuschauern in Innenräumen bei Sportveranstaltungen in Phase 3, solange 70 % oder mehr der Erwachsenen eine Dosis des Impfstoffs erhalten haben, um mit einer geringen Anzahl von Fällen und einer niedrigen Krankenhauseinweisungsrate zurechtzukommen .

Alle drei Kriterien wurden erfüllt, aber die Provinz hat angekündigt, diesen Schritt erst am Donnerstag zu unternehmen.

Die Teams sind auf eine modifizierte Blase beschränkt, die die Arena, Trainingseinrichtungen und Hotels umfasst. Tägliche COVID-19-Tests werden jedem in der Blase verabreicht.

Hamilton sagte, 27.000 Tickets seien in den Tagen nach ihrer Freilassung vor der Pandemie verkauft worden. Er sagte, es sei wahrscheinlich, dass eine Lotterie bestimmt, wer die verfügbaren Plätze belegt, wobei jeder, der bleibt, eine volle Rückerstattung erhält. Die erste Priorität der Lotterie haben diejenigen, die ursprünglich Lose gekauft und behalten haben.

“Es sind die Leute, die bei uns geblieben sind, die unsere erste Priorität haben werden, und es ist unwahrscheinlich, dass wir genug Tickets haben, um alle zufrieden zu stellen, die im System geblieben sind”, sagte Hamilton.

Einige Logistik, wie die Sitzverteilung, muss noch festgelegt werden.

Ein 14-köpfiges Team unter der Leitung von Cheftrainer Nick Nurse traf am Donnerstag in British Columbia ein. Der Kader wird vor Turnierbeginn auf 12 reduziert.

Kanadas Männer haben seit den Spielen 2000 in Sydney nicht mehr am olympischen Basketball teilgenommen.

Andere Teams in Victoria sind Griechenland, China, die Türkei, Uruguay und die Tschechische Republik.