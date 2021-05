British Airways hat Schwierigkeiten, Besatzungen nach Indien zu fliegen

Indien ist derzeit mit einer verheerenden Welle von Coronaviren konfrontiert. Damit hat die Zahl der Fälle Rekordhöhen erreicht. Angesichts der Besorgnis über die erhöhte Übertragbarkeit einer neuen Variante des in Indien vorkommenden Virus hat die britische Fluggesellschaft British Airways Berichten zufolge Schwierigkeiten, Besatzungen auf ihren Flügen in das Land einzuschiffen.

Besorgnis über Flüge nach Indien

Gemäß Der UnabhängigeDie Befürchtungen über die aktuelle Gesundheitskrise in Indien haben das Kabinenpersonal von British Airways dazu veranlasst, sich zu weigern, an Flügen von und nach dem Land zu arbeiten. Die Mitarbeiter wären “Angst vor der Arbeit an Flügen“in Indien. Um seine Mitarbeiter zu beruhigen, hat BA Übernachtungen in Indien von seinen Arbeitsplänen gestrichen.

Auf diese Weise kann das Personal innerhalb der kontrollierten Umgebung der Flughafengrenzen zwischen Hin- und Rückflug bleiben. In einem Brief an die Besatzung teilte die Fluggesellschaft den Mitarbeitern außerdem mit, dass sie diese Flüge durch Unterzeichnung eines Formulars abbestellen können, wenn sie sich nicht wohl fühlen. British Airways sagte gegenüber The Independent:

“”Die Sicherheit unserer Kunden und Crews hat für uns immer oberste Priorität. Wir befolgen alle internationalen Vorschriften und halten sie ein. “”

Im letzten Monat zur Roten Liste hinzugefügt

Die britische Regierung hat das Land kürzlich auf die „Rote Liste“ gesetzt. Dies ist auf Indiens hohe Infektionsraten und Befürchtungen hinsichtlich des Vorhandenseins eines mutierten Coronavirus-Stammes im Land zurückzuführen. Ankünfte aus diesen Ländern müssen bei der Ankunft auf eigene Kosten in einem Hotel unter Quarantäne gestellt werden. In der Zwischenzeit können Ankünfte auf der “orangefarbenen Liste” zu Hause unter Quarantäne gestellt werden.

Die Beamten hofften, dass diese Klassifizierung die Möglichkeit der Übertragung des mutierten Stammes verringern würde. Es könnte auch abschreckend gegen Menschen wirken, die generell von Indien nach Großbritannien reisen. Die Regierung wurde jedoch für ihre mangelnde Dringlichkeit kritisiert, das Land in seine schwerwiegendste Kategorie aufzunehmen.

Während er am 19. April die Neuklassifizierung Indiens ankündigte, diese erst am 23. April in Kraft getreten. Dies verursachte eine Zunahme der Buchungen zwischen Indien und Großbritannien als die Passagiere eilten, um die Frist zu verpassen. Kurzfristig hat es möglicherweise nicht wie erhofft als Abschreckung gedient.

Warum fliegt BA weiterhin nach Indien?

Die Befürchtungen über den jüngsten Ausbruch des Coronavirus in Indien könnten die Frage aufwerfen, ob diese Flüge durchgeführt werden sollten oder sollten. In Großbritannien und Irland ansässige Personen können jedoch weiterhin unter Bedingungen der Roten Liste legal aus dem Land nach Großbritannien einreisen, wenn sie bereit sind, eine 10-tägige Hotelquarantäne für 1.750 GBP (2.470 USD) einzuhalten.

Derzeit scheint es bei dieser Bevölkerungsgruppe eine ausreichende Nachfrage nach solchen Diebstählen zu geben. In der Tat ist Air India auch weiterhin Passagierflüge durchführen VEREINIGTES KÖNIGREICH. Darüber hinaus ist BA in der aktuellen Krise zu humanitären Einsätzen in das Land geflogen. Anfang dieses Monats er stahl 27 Tonnen medizinische Hilfe auf einer Boeing 777 nach Delhi.