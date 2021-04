Britischer Polizist wegen Mitgliedschaft in einer Neonazi-Organisation verurteilt

Benjamin Hannam wurde am Donnerstag von der Jury in allen fünf Punkten für schuldig befunden, sagte ein Vertreter des Central Criminal Court in London gegenüber CNN.

Zu diesen Anklagen gehören die Mitgliedschaft in der verbotenen nationalen Aktionsgruppe, die Einreichung eines Scheinantrags bei der Polizei, ohne die Mitgliedschaft in der Gruppe preiszugeben, und der Besitz unanständiger Fotos eines Kindes.

Der 22-Jährige war Bewährungshelfer bei der Londoner Metropolitan Police und ist laut der britischen Nachrichtenagentur PA Media der erste Polizist, der wegen Zugehörigkeit zu einer rechtsextremen Terroristengruppe verurteilt wurde.

“Die Öffentlichkeit erwartet von Polizisten, dass sie ihre Aufgaben mit höchster Ehrlichkeit und Integrität erfüllen”, sagte Commander Richard Smith von der Met Counterterrorism Unit in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

“Leider hat PC Hannam keine dieser Eigenschaften gezeigt, zuerst indem er sich einer verbotenen rechtsextremen Organisation angeschlossen und sich mit ihr beschäftigt hat, und dann, als er über seine früheren Verbindungen zu dieser Gruppe gelogen hat, als er sich als Polizist bewarb.” Hannam wurde im Februar letzten Jahres bei Ermittlungen gegen rechtsextreme Gruppen auf Detektive der Terrorismusbekämpfung aufmerksam, teilte die Polizei in der Pressemitteilung mit, bevor sie im folgenden Monat festgenommen wurde. Die Polizei sagte, sie habe Dokumente auf einem USB-Stick und anderen digitalen Geräten gefunden, die Hannam mit rechtsextremen Gruppen verbinden. Ein Ordner auf dem USB-Laufwerk hieß “NA” und enthielt Dateien im Zusammenhang mit National Action. Er nahm seine Beteiligung auch offline und nahm an einem Treffen der verbotenen Gruppe in einem Londoner Pub im März 2016 und verschiedenen anderen Veranstaltungen bis zum Sommer 2017 teil, teilte die Polizei mit. READ Badehaus aus dem 12. Jahrhundert in einer spanischen Bar gefunden National Action war die erste rechtsextreme Gruppe, die im Dezember 2016 nach den britischen Terrorismusgesetzen verboten wurde. Die Mitgliedschaft in der Organisation ist in Großbritannien eine Straftat. antisemitisch und homophob. “” Richter Anthony Leonard wird das Urteil voraussichtlich noch in diesem Monat verhängen.