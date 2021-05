Blizzard möchte nicht, dass Diablo mit einem Comic-Hund verwechselt wird

Nicht der Herr des Terrors. Vielleicht der Herr der Höhlen. Bildschirmfoto :: Fuchs

Um seine langjährige Marke zu schützen, hat Blizzard beim US-Patent- und Markenamt Widerspruch eingelegt, um zu verhindern, dass Fox Diablo, eine der Hundefiguren in der kommenden Zeichentrickserie, brandmarken kann. Familiär.

Schneesturm Diablo ist eine Reihe von Action-Rollenspielen, in denen Spieler gegen die Mächte des Bösen kämpfen. Fox ‘Diablo ist eines der Haustiere, die in der Zeichentrickserie psychoanalytisch untersucht werden sollen FamiliärDies betrifft einen Therapiehund namens Honey, der andere Tiere behandelt. Blizzard hatte Diablo Marken sind seit 1996 in Kraft. Fox hat im Juni letzten Jahres seine Marke Diablo angemeldet, um den Namen und die Ähnlichkeit seines lebhaften Welpen für Dinge wie Teller, Geschirr, Hundenäpfe, Leckereien, Tierstreu und andere Produkte aus Fernsehshows zu verwenden.

Blizzard Widerspruchsbescheid, sichtbar auf der Website des US-Marken- und Patentamts (Durchgehen Gamesindustry.biz) zielt darauf ab, das Repository von Fox zu blockieren und die Idee hervorzuheben, dass das Publikum die langjährige Reihe von Spielen mit Diablo the Dog verwechseln könnte.

Angesichts der Tatsache, dass die widersprüchlichen Marken identisch sind und andere Faktoren berücksichtigen, wie z. B. die Beziehung zwischen den Produkten und Dienstleistungen des Widersprechenden, wie sie durch die Marke DIABLO und die Produkte des Antragstellers gekennzeichnet sind, und dem Verkaufspersonal der Marke des Widersprechenden, ist es wahrscheinlich, dass Mitglieder der Öffentlichkeit wird fälschlicherweise glauben, dass die unter der Marke DIABLO angebotenen Produkte des Antragstellers von Oppose stammen oder in irgendeiner Weise mit Oppose in Verbindung stehen oder damit verbunden sind oder von Oppose gesponsert werden, was sich nachteilig auf den guten Willen und das Ansehen der Opposition auswirkt.

Nachdem ich das Dokument gelesen habe, bin ich fest davon überzeugt, dass Blizzard seinen Namen in Opposer ändern sollte. Und obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand Diablo die Spiele mit Diablo, dem Cartoon-Tier, verwechselt, haben mich die letzten Jahre davon überzeugt, dass Menschen die Fähigkeit zu großer Dummheit haben und alles Dumme möglich ist.