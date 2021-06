BlackBerry reduziert Verlust im ersten Quartal auf 62 Millionen US-Dollar trotz Umsatzrückgang von fast 16%

WATERLOO, ONTARIO – BlackBerry Ltd. seinen Nettoverlust im ersten Quartal des Geschäftsjahres trotz geringerer Umsätze auf 62 Millionen US-Dollar reduziert.

The Waterloo, Ontario, Company, die in US-Dollar berichtet, gab an, in den drei Monaten zum 31. Mai 11 Cent pro Aktie verloren zu haben, verglichen mit einem Verlust von 1,14 US-Dollar pro Aktie oder 636 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Der Umsatz sank von 206 Millionen US-Dollar im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 um 15,5% auf 174 Millionen US-Dollar.

Die Einnahmen aus der Cybersicherheit beliefen sich auf 107 Millionen US-Dollar, während die Einnahmen aus dem Internet der Dinge 43 Millionen US-Dollar und die Lizenz- und sonstigen Einnahmen 24 Millionen US-Dollar betrugen.

Bereinigt verlor er fünf Cent pro Aktie.

Laut dem Finanzdatenunternehmen Refinitiv wird BlackBerry voraussichtlich 13 Cent pro Aktie oder fünf Cent pro Aktie verlieren, bereinigt um 171,25 Millionen US-Dollar Umsatz.

„Im Bereich IoT freuen wir uns über das starke Wachstum der Automobilindustrie trotz des Gegenwinds, der mit der weltweiten Chipknappheit verbunden ist“, sagte Executive Chairman und CEO John Chen.

„Die Designaktivitäten bleiben stark, die Zahl der Fahrzeuge mit integrierter QNX-Software ist auf 195 Millionen angewachsen und der Lizenzrückstand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 9 % erhöht.

Dieser Bericht von The Canadian Press wurde erstmals am 24. Juni 2021 veröffentlicht.

Unternehmen in dieser Geschichte: (TSX: BB)

Die kanadische Presse