BlackBerry-Aktionäre unzufrieden mit Chens Vergütung

Blackberry-CEO John Chen. Mehr als 40 Prozent der BlackBerry-Aktionäre haben ihre Unzufriedenheit mit den Lohnpraktiken des Unternehmens inmitten der Kontroverse über die Aktienzahlungen von Herrn Chen geäußert. CHRIS WATTIE / Reuters

Über 40 Prozent der BlackBerry Ltd. Aktionäre äußerten auf ihrer Jahresversammlung ihre Unzufriedenheit mit den Lohnpraktiken des Unternehmens inmitten von Kontroversen über die Aktienzahlungen für den Vorstandsvorsitzenden John Chen.

Glass Lewis & Co. und Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), zwei große Beratungsunternehmen für Stimmrechtsvertreter, empfahlen eine „Nein“-Stimme bei der sanften Abstimmung von BlackBerry über die Vergütung von Führungskräften, auch bekannt als „Sagen über die Vergütung“. Nur 59 Prozent der Aktionäre stimmten dafür. Es ist üblich, dass Aktionäre kanadischer Unternehmen über 90 Prozent für Anträge auf Genehmigung der Vergütung stimmen.

Auch wenn die Abstimmungen nicht bindend sind, sagen Vergütungsexperten, dass Unternehmen einen großen Reformdruck verspüren, wenn die Unterstützung schwach ist.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

“Der Entschädigungsbeschluss wurde mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen angenommen”, sagte Phil Kurtz, stellvertretender General Counsel und Generalsekretär von BlackBerry, bei der Sitzung am Mittwoch. “Dennoch blieb die Unterstützung für den Antrag hinter unseren Erwartungen zurück.” Herr Kurtz sagte, dass der Vergütungsausschuss des BlackBerry Board of Directors sein Vergütungspaket für notwendig hält, um Talente zu gewinnen und zu halten.

„Dennoch werden der Vorstand und der Ausschuss das Ergebnis unserer heutigen Abstimmung im Rahmen ihrer laufenden Bewertung des Vergütungsprogramms des Unternehmens überprüfen“, sagte er.

Die Vergütungspraktiken von BlackBerry haben aufgrund der großen Aktienprämien, die es Herrn Chen gewährt, bereits Schlagzeilen gemacht. Im Jahr 2018 erhielt Herr Chen eine Aktienzuteilung in Höhe von fünf Millionen Aktien sowie einen langfristigen Bonusplan, der fast 400 Millionen US-Dollar einbringen könnte, wenn BlackBerry-Aktien in den letzten fünf Jahren die 30-Dollar-Marke erreichten.

Glass Lewis wies darauf hin, dass einige der neueren Aktienzuteilungen von Herrn Chen übertragen wurden oder nutzbar geworden sind, hauptsächlich weil BlackBerry in den letzten Monaten zu einer „Meme-Aktie“ geworden ist. Sogar Aktien sind Aktien von Unternehmen, die in den sozialen Medien stark beworben werden, oft von einzelnen Anlegern. Aktienkurse von Memes sind oft volatil und nicht unbedingt an die Performance eines Unternehmens gebunden.

Herr Chen erhält jeden Block von einer Million Aktien der Auszeichnung 2018, wenn BlackBerry-Aktien – gehandelt in Toronto und New York – die Ziele in Dollar-Schritten von 16 bis 20 US-Dollar erreichen. Die Ziele sahen 2018 aggressiv aus, als die BlackBerry-Aktie bei 10,63 US-Dollar gehandelt wurde.

BlackBerry wurde Ende Januar ein Nutznießer des Meme-Aktienwahns, als sich seine Aktie in weniger als einer Woche verdoppelte, alle fünf Kursziele an einem Tag erreichte und kurzzeitig über 28 USD handelte. BlackBerry gab in seinem Rundschreiben bekannt, dass in diesem Jahr drei Millionen der fünf Millionen Auszeichnungen vergeben werden. Die Aktie schloss am Mittwoch bei 16,17 US-Dollar an der Toronto Stock Exchange.

Laut ISS sind der garantierte Bonus und das Gehalt von Herrn Chen im Vergleich zu Kollegen im Unternehmen überdurchschnittlich. ISS sagte auch, dass BlackBerry keine Anreizlohnziele für andere Führungskräfte offenlegt, was es schwierig macht, den Zusammenhang zwischen Bezahlung und Leistung zu beurteilen.

Die Geschichte geht unter der Anzeige weiter

Glass Lewis und ISS haben den Aktionären empfohlen, nicht für Director Prem Watsa, CEO von Fairfax Financial, zu stimmen, der der wichtigste unabhängige Direktor von BlackBerry ist und dem Vergütungsausschuss des Boards vorsteht. BlackBerry sagte, es habe die Vertragsverlängerung von Herrn Chen im Jahr 2018 und die Zuteilung von Aktien persönlich ausgehandelt.

Herr Watsa erhielt 82,6 Prozent der Aktionärsstimmen. Im vergangenen Jahr gewann sie die Unterstützung von 90 Prozent der Aktionäre.

Ihre Zeit ist kostbar. Erhalten Sie den Top Business Headlines Newsletter morgens oder abends in Ihren Posteingang. registrieren Sie sich heute.