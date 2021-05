Bitcoin rutscht auf mehrmonatige Tiefststände ab, als China versucht, Kryptos zu verbieten – Vincent Chok

Bitcoin fällt auf das Februar-Tief, als die Volksbank von China (PBOC) eine strenge Warnung über Bitcoin herausgab. Laut dem offiziellen WeChat-Konto der PBOC sollten Kryptowährungen nicht auf den Finanzmärkten oder in der Realwirtschaft verwendet werden, da es sich nicht um “echte” Währungen handelt. Vincent Chok, CEO von First Digital Trust, sagte, die Regierung habe versucht, Bitcoin vor dem Start des Digital Yuan zu delegitimieren. Letztendlich werden jedoch die digitalen Währungen von Bitcoin und der Zentralbank nebeneinander existieren, da sie jeweils unterschiedliche Funktionen erfüllen. Weitere Informationen zur Einführung von Bitcoin als Zahlungsmethode finden Sie im obigen Video.

Warnung: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind die des Autors und spiegeln möglicherweise nicht die von wider Kitco Metals Inc. Der Autor hat alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen zu gewährleisten. Weder Kitco Metals Inc. noch der Autor können diese Richtigkeit garantieren. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Dies ist keine Aufforderung zum Umtausch von Waren, Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Kitco Metals Inc. und der Autor dieses Artikels übernehmen keine Verantwortung für Verluste und / oder Schäden, die durch die Verwendung dieser Veröffentlichung entstehen.