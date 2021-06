Bitcoin Höhen und Tiefen – 5 Dinge, die man darüber wissen sollte?

Warum hat diese digitale Währung so viele Höhen und Tiefen? Viele der gleichen Faktoren, die Veränderungen im Wert anderer Gegenstände beeinflussen, wirken sich auch auf den Preis von Bitcoin aus. Da er jedoch so neu und anders als andere Währungen ist, werden viele dieser Einflüsse übertrieben.

Hier sind fünf der wichtigsten Faktoren, die den Preis von Bitcoin beeinflussen.

1. Angebot und Nachfrage

Dies wird jedem klar sein, der einen einführenden Wirtschaftskurs belegt hat. Bitcoin unterliegt, wie andere Währungen auch, den Einflüssen von Angebot und Nachfrage.

Das Angebot von Bitcoin ist analog zu dem von Gold. Genauso wie es eine festgelegte Menge an Gold in der Erde gibt, hat das Bitcoin-Protokoll eine festgelegte Anzahl an Bitcoins in sich. Menschen müssen Gold abbauen, um es auf den Markt zu bringen.

In ähnlicher Weise müssen Menschen Bitcoin schürfen, indem sie Rechenleistung einsetzen, um eine komplexe mathematische Gleichung zu lösen. Wenn Miner dieses Rätsel erfolgreich lösen, verdienen sie Bitcoins, was das Angebot erhöht.

Die Nachfrageseite der Gleichung funktioniert für Bitcoin genauso wie für Gold und andere Ressourcen. Je mehr Menschen Bitcoin haben wollen, desto mehr steigt der Preis einer Münze.

2. Die Medien und Peers

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Medienberichterstattung einer der größten Einflussfaktoren auf den Bitcoin-Kurs ist. Je mehr Medienberichterstattung es gibt, desto mehr Menschen sind sich dessen bewusst und investieren möglicherweise in es. Positive Medienberichterstattung führt typischerweise zu Preissteigerungen, während negative Berichterstattung zu Preisrückgängen führt.

Dieses Muster trifft nicht nur auf die Medien zu. Die Meinungen und das Verhalten von Investoren beeinflussen oft die Handlungen ihrer Kollegen und somit auch den Preis von Bitcoin.

Ähnlich verhält es sich, wenn neue Unternehmen sich dazu entschließen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu verwenden, steigen Bekanntheit, Investitionen und Preise tendenziell an.

Mehr Online- und stationäre Geschäfte fangen an, Bitcoin zu akzeptieren, was dazu führt, dass mehr Menschen es als legitim ansehen. An verschiedenen Orten auf der Welt können Sie jetzt sogar Arztbesuche mit Kryptowährungen bezahlen.

3. Politische Veränderungen

Wie bei anderen Währungen auch, beeinflussen politische Ereignisse den Preis von Kryptowährungen.

Allerdings ist die Veränderung des Wertes oft entgegengesetzt zu der der jeweiligen staatlich geförderten Währung. Der Mangel an Sicherheit in der Wirtschaft eines Landes veranlasst die Menschen, stattdessen auf Kryptowährungen wie Bitcoin zu vertrauen, da diese an keine Regierung gebunden sind.

Die Wirtschaftskrise 2015 in Griechenland führte zu einem sprunghaften Anstieg des Interesses an Bitcoin bei griechischen Händlern. Ähnliche Effekte traten auf, als Großbritannien beschloss, die Europäische Union zu verlassen und als die Vereinigten Staaten Donald Trump zum Präsidenten wählten.

4. Änderungen in der staatlichen Regulierung

Da Bitcoin ein so neuartiges Konzept ist, haben Regierungen damit zu kämpfen, wie und ob sie es regulieren sollen.

Bitcoin ist an keine Regierung gebunden, dennoch können Regulierungen direkten Einfluss darauf haben, wie das System funktioniert. Regulatorische Entscheidungen, die digitale Währungen betreffen, haben sowohl zu einem Anstieg als auch zu einem Rückgang ihrer Preise geführt.

Als China, der größte Krypto-Markt der Welt, gegen Bitcoin vorging und mehrere Coin-Börsen schloss, fiel der Preis von Bitcoin dramatisch. Als die japanische Regierung Bitcoin offiziell als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannte, schoss der Preis in den nächsten Monaten in die Höhe.

5. Änderungen an den Regeln von Bitcoin

Keine einzelne Instanz kontrolliert Bitcoin, aber die Bitcoin-Gemeinschaft trifft gelegentlich Entscheidungen, die beeinflussen, wie das System, bekannt als Blockchain, funktioniert. Miner betreiben die Software, die Bitcoin-Transaktionen verifiziert und bestimmen so die Regeln, was eine gültige Transaktion ist.

Versuche, diese Regeln zu ändern, führen manchmal zu einer Abspaltung (Fork), die die Bildung von zwei getrennten Ketten verursacht, die jeweils anderen Regeln folgen. Solange es jedoch Miner gibt, die bereit sind, auf jeder Kette zu arbeiten, sind beide gültig.

In der Vergangenheit verursachte die Zeit vor einer Fork Unsicherheit und einen Preisverfall. Danach steigt der Preis typischerweise wieder an.

Wie jede Währung hat auch Bitcoin seine Höhen und Tiefen. Die Veränderungen von Bitcoin neigen nur dazu, extremer zu sein als andere.

Während sich der Bitcoin-Markt vielleicht irgendwann stabilisiert, wird erwartet, dass es ein wilder Ritt bleibt, zumindest für jetzt.