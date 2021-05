BioNTech-Impfstoff wird voraussichtlich bis zu 75% gegen Indiens COVID-19-Variante wirksam sein: CEO – National

BioNTech SE sagte am Donnerstag die COVID-19[weiblich[feminine Es wird erwartet, dass der Impfstoff, den er mit Pfizer entwickelt hat, gegen die neuartige Coronavirus-Variante, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde, ungefähr so ​​wirksam ist wie gegen die südafrikanische Variante.

Das Unternehmen sagte in einer Erklärung, dass sich Geschäftsführer Ugur Sahin von ermutigt fühlt jüngste Entdeckungen in einem wissenschaftlichen Artikel basierend auf einer Blutanalyse von geimpften Personen, die zeigte, dass die durch den Impfstoff ausgelösten Antikörper die indische Variante neutralisieren konnten.

Da Blutuntersuchungen an der Variante, die erstmals in Südafrika nachgewiesen wurde, ähnliche Ergebnisse zeigten, führten vielversprechende reale Daten zur Wirksamkeit des Impfstoffs gegen die südafrikanische Variante um etwa 75% zu der Annahme, dass seine tatsächliche Wirksamkeit gegen die indische Variante ” Könnte im gleichen Bereich liegen. “

„Bisher hatten wir die Möglichkeit, unseren Impfstoff gegen mehr als 30 Varianten des Virus zu testen. Es hat sich bisher als wirksam gegen Mutationen erwiesen “, sagte Sahin zuvor im türkischen Fernsehen.

Sahin, ein deutscher Wissenschaftler türkischer Eltern, sprach Türkisch, nachdem er praktisch an der Sitzung des Wissenschaftsrates der türkischen Regierung teilgenommen hatte.

"Wir erwarten, dass (unser Impfstoff) zu 70% bis 75% vor Infektionen schützt", sagte er im Fernsehen. Später bezog sich das Unternehmen auf die südliche Variante. Afrikanisch und nicht direkt auf die indische Variante.











Seit die besorgniserregende Variante von COVID-19, bekannt als B.1.617.2, erstmals in Indien identifiziert wurde, hat sie dieses Land verwüstet und sich auf mindestens 26 der 53 Länder in Indien ausgebreitet. Die Europäische Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO), sagte die Organisation.

Der Regionaldirektor der WHO sagte am Donnerstag, dass die in Europa eingesetzten COVID-19-Impfstoffe, einschließlich des Pfizer / BioNTech-Impfstoffs, in der Lage zu sein scheinen, vor den zirkulierenden Virusvarianten zu schützen, die Bedenken aufkommen lassen, da sie leichter übertragen werden können.











Sahin sprach mit dem türkischen Gesundheitsminister Fehrettin Koca, der separat sagte, das Land habe zum ersten Mal seit dem 1. März weniger als 10.000 neue Fälle von Coronavirus pro Tag registriert.

Die Türkei, die im vergangenen Monat für Neuinfektionen kurzzeitig weltweit an zweiter Stelle stand, verwendet den Impfstoff Pfizer / BioNTech sowie den chinesischen Impfstoff Sinovac Biotech in ihrem Impfplan.