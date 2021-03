Biden sollte seinem “Killerinstinkt” folgen

Präsident Biden sagte letzte Woche “Ja”, als er gefragt wurde, ob er Wladimir Putin für einen “Mörder” halte. Dies ist ein erster Schritt in Richtung eines offenen Kampfes gegen russische Verbrechen, der die Russen vor der Gefahr der Unterdrückung schützen und auch die amerikanische Sicherheit stärken würde.

Die US-Regierung hat lange gezögert, auf russische Verbrechen aufmerksam zu machen. Im Februar 2017 antwortete Präsident Trump in einem Interview mit Fox News auf die Behauptung, Putin sei ein Mörder, indem er vorschlug, Amerikas Führer seien nicht besser. “Es gibt viele Mörder, wir haben viele Mörder”, sagte er. „Glaubst du, unser Land ist so unschuldig?

Herr Trump wurde weitgehend verurteilt. Die Bereitschaft der US-Beamten, russische Verbrechen zu ignorieren, war jedoch überparteilich. Als Präsident Boris Jelzin im Oktober 1993 das Parlament mit Panzern angriff, gratulierte ihm Außenminister Warren Christopher zu seinem Sieg. Trotz Putins angeblicher Verbindungen zum organisierten Verbrechen sagte Präsident Bush im Jahr 2001, er habe “dem Mann in die Augen geschaut” und “ein Gefühl für seine Seele bekommen”. Im Juli 2009 nannte Präsident Obama Putin “aufrichtig, fair und tief interessiert an den Interessen des russischen Volkes” – trotz der Poloniumvergiftung des ehemaligen russischen Agenten Alexander Litvinenko in London im Jahr 2006. Ein britischer Ermittlungsbeamter gab bekannt, dass Herr Putin war wahrscheinlich persönlich für seine Vergiftung verantwortlich.

In Bezug auf Russland sind die amerikanischen Führer in gewissem Maße oberflächlich, aus Angst, was eine ernsthafte Anstrengung, die Wahrheit zu erfahren, finden könnte. Aber die Vereinigten Staaten als Garanten der globalen Stabilität haben die Pflicht, die Verbrechen der russischen Führung vollständig zu kennen. Russland wird von hundert Personen regiert, die 35% des Vermögens des Landes kontrollieren. Mit freiem Zügel sind den Maßnahmen, die sie gegen die Außenwelt ergreifen können, nur wenige Grenzen gesetzt.

Insbesondere in drei Fällen sollten die Vereinigten Staaten alles tun, um russische Verbrechen zu verstehen und aufzudecken.