“Bevölkerungskrise” kann durch Pläne zur Rekrutierung von Neuankömmlingen rückgängig gemacht werden, sagt Furey

Premierminister Andrew Furey sagte, eine “Bevölkerungskrise” sei die Wurzel der Pläne von Neufundland und Labrador, Tausende neuer Einwanderer zu rekrutieren. (Regierung von Neufundland und Labrador)

Die Regierung von Neufundland und Labrador gab am Mittwoch bekannt, wie sie fast 8 Millionen US-Dollar ausgeben wird, um das ehrgeizige Ziel zu erreichen, bis 2026 jährlich 5.100 Einwanderer anzuziehen.

Das Geld wird zum Beispiel für Unterstützung bei der Eingewöhnung und Integration in ihr neues Zuhause verwendet. Darüber hinaus werden Mittel für Bildung, Inklusionsinitiativen und Werbekampagnen ausgegeben, um Einwohner für Neufundland und Labrador zu gewinnen.

„Die heutigen Investitionen sind ein starkes Signal dafür, dass die Einwanderung in den kommenden Monaten auf dem Weg zur sozialen und wirtschaftlichen Erholung eine wichtige Säule unseres Erfolgs sein wird“, sagte Premierminister Andrew Furey während einer Pressekonferenz im Confederation Building.

Zu Furey gesellten sich Vertreter von Sharing Our Cultures, Tech NL und der Association for New Canadians.

Der am 31. Mai veröffentlichte Provinzhaushalt unterstreicht, dass Einwanderung und Bevölkerungswachstum für die wirtschaftliche Zukunft Neufundlands und Labradors von entscheidender Bedeutung sind, insbesondere da das Durchschnittsalter der Einwohner stetig steigt.

Furey sagte, eine „demografische Krise“ in Neufundland und Labrador treibe den Wandel und stellte fest, dass NL. ist die einzige Provinz in Kanada, in der die Bevölkerung rückläufig ist.

Der Projektmanager der Association for New Canadians, Amr Alagouza, sagt, dass neue Regierungsausgaben der Organisation helfen werden, ihre Programme und Dienstleistungen zu verbessern. (Regierung von Neufundland und Labrador)

Die Regierung hofft, Einwanderer aus ganz Kanada und der ganzen Welt anzuziehen und plant, 2 Millionen US-Dollar in Marketingkampagnen für Neuankömmlinge zu investieren.

Byrne sagte, die Regierung werde 2 Millionen US-Dollar in die Digitalisierung des Einwanderungsantragsverfahrens investieren, was die Bearbeitungszeiten verkürzen werde.

Während sich das Einwanderungspersonal der Provinz früher auf die Bearbeitung von Anträgen konzentrierte, investiert die Provinz 1 Million US-Dollar, um die Belegschaft zu verdoppeln. Das Personal unterstützt Neuankömmlinge beim Bewerbungsverfahren und unterstützt auch Arbeitgeber, die Einwanderer anwerben möchten.

“Wir werden eine viel militantere Rolle spielen”, sagte Gerry Byrne, der für Einwanderung und Bevölkerungswachstum zuständige Minister.

Gerry Byrne, Minister für Einwanderung, Bevölkerungswachstum und Qualifikation, kündigte Ausgaben in Bereichen wie Anziehung, Bindung und Beschäftigung an. (Regierung von Neufundland und Labrador)

Byrne kündigte außerdem an, dass jährlich 2,4 Millionen US-Dollar für Integrations- und Niederlassungsdienste ausgegeben werden, einschließlich Beschäftigung, Sprachtraining und kulturelle Unterstützung. Weitere 100.000 US-Dollar sind für Ausbildungsinitiativen im Bereich der Einwanderungspolitik für Staatsbedienstete vorgesehen.

Bildungsminister Tom Osborne kündigte eine Investition von 357.000 US-Dollar an, um vier weitere ESL-Lehrer im Kindergarten bis zur 12. Klasse der Provinz einzustellen.

Aufstrebende Sektoren

Furey hob Wachstumsbranchen wie den Technologiesektor als zentrale Anziehungspunkte für hochqualifizierte Newcomer hervor.

Paul Preston, CEO von Tech NL, sagte, die Einwanderung sei ein wichtiger Bestandteil des Wachstums seiner Branche, die in der Provinz 6.500 Menschen beschäftigt.

Paul Preston, CEO von Tech NL, sagte, die Einwanderung sei der Schlüssel zum Wachstum des Technologiesektors von Neufundland und Labrador. (Regierung von Neufundland und Labrador)

„Die Einwanderung bringt nicht nur die speziellen Fähigkeiten mit, die wir brauchen, sondern bietet vor allem wichtige Verbindungen für unsere Unternehmen auf der ganzen Welt“, sagte Preston.

Preston hob auch einen Zusammenhang zwischen Unternehmertum und Einwanderung hervor, einschließlich Unternehmen, die von Einwanderern im Genesis Center gegründet wurden, einem Zentrum für Start-ups in St. John’s.

Amr Alagouza, Projektmanager der Association for New Canadians, sagte, dass die Investitionen der Organisation helfen werden, weiterhin Umsiedlungs- und Ansiedlungsdienste anzubieten, darunter ESL-Schulungen, Programme für Kinder und Jugendliche, Diversity-Programme, Programme für soziale Unternehmen und mehr.

„Unsere Rolle geht über das Anziehen von Neuankömmlingen hinaus“, sagte Alagouza.

„Wir sind entschlossen, auch weiterhin auf ihre Integration, Inklusion und ihren Verbleib in der Provinz hinzuarbeiten. “

