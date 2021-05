“Beschämend”: PA wegen Entlassung eines Journalisten im Streit um Palästina kritisiert | Nachrichten zur Pressefreiheit

Amerikanische Journalistin, die von rechten Gruppen wegen ihres pro-palästinensischen Aktivismus an der Universität ins Visier genommen wurde, verurteilte ihre kürzlich erfolgte Entlassung durch die Nachrichtenagentur Associated Press und sagte, sie sei “ein Opfer der asymmetrischen Anwendung der Regeln der Objektivität und der sozialen Medien”.

In einer Erklärung, die am Samstag auf Twitter geteilt wurde, sagte Emily Wilder, ihre PA-Beamten hätten ihr gesagt, sie habe gegen die Social-Media-Richtlinien der Nachrichtenagentur verstoßen, als sie diese Woche entlassen wurde, aber sie hätten nicht gesagt, welche Tweets gegen diese Richtlinien verstoßen hätten. , oder wie.

Ihre Entlassung am Mittwoch erfolgte, nachdem rechte Gruppen an ihrer Alma Mater, der Stanford University, eine von Wilder als “Schmierkampagne” bezeichnete Kampagne gegen sie wegen ihres studentischen Aktivismus zur Verteidigung der palästinensischen Rechte gestartet hatten.

Es fand auch während der elftägigen Militäroffensive Israels im Gazastreifen statt, bei der fast 250 Palästinenser getötet und mehr als 1.900 weitere verletzt wurden. Zwölf Menschen wurden in Israel durch Raketen aus dem palästinensischen Küstengebiet getötet.

“Ich bin ein Opfer der asymmetrischen Anwendung der Regeln der Objektivität und der sozialen Medien, die so viele Journalisten – insbesondere palästinensische Journalisten und andere Farbjournalisten – vor mir zensiert haben”, sagte Wilder in seiner Erklärung.

Meine Erklärung zu meiner Entlassung aus The Associated Press. pic.twitter.com/kf4NCkDJXx – Emily Wilder (@ vv1lder) 22. Mai 2021

Eine Twitter-Nachricht, die am Montag von Republikanern in Stanford veröffentlicht wurde, kritisierte den jüdischen Wilder als “Anti-Israel-Agitator” auf dem Campus.

Das Washington Free Beacon veröffentlichte daraufhin einen Artikel mit dem Titel “AP stellt Anti-Israel-Aktivisten als Nachrichtenmitarbeiter ein”. Die Objektivität der fraglichen PA inmitten der Enthüllungen hat sie mit der Hamas geteilt. “ Diese Geschichte wurde in anderen Foren, einschließlich der Fox News-Website, aufgegriffen.

Einige Tage zuvor bombardierte Israel ein Gebäude in Gaza, in dem sich das PA-Büro sowie die Büros von Al Jazeera und mehrere Wohneinheiten befanden.

Die israelische Regierung sagte, der al-Jalaa-Turm enthielt “militärische Vermögenswerte der Geheimdienste der Hamas-Terrororganisation” – eine Behauptung, die von Medienorganisationen zurückgewiesen wurde, die eine unabhängige Untersuchung forderten.

Die Sprecherin von AP, Lauren Easton, sagte am Freitag nicht, was Wilder – der am 3. Mai in Phoenix, Arizona, als Pressevertreter von AP zu arbeiten begann – schrieb, dass dies gegen die Richtlinien des Unternehmens in den sozialen Medien verstoße, berichtete die Nachrichtenagentur.

“Wir haben diese Richtlinie, damit die Kommentare einer Person keine unsicheren Bedingungen für unsere Reporter schaffen können, die über die Geschichte berichten”, sagte Easton.

“Jeder AP-Reporter ist dafür verantwortlich, dass wir in der Lage sind, fair oder glaubwürdig über diesen oder einen anderen Konflikt zu berichten, und kann nicht in öffentlichen Foren Partei ergreifen.”

Eine klare Botschaft des AP an aufstrebende Journalisten, die sich leidenschaftlich für die Schaffung einer besseren und gerechteren Welt einsetzen: In unserem Newsroom ist kein Platz für Sie https://t.co/as0yNvmFrM – Wesley (@WesleyLowery) 22. Mai 2021

‘Beschämend’

Aber Reporter und andere kritisierten AP für die Ablehnung von Wilder und sagten, der Schritt spiegele eine unfaire Doppelmoral wider, wer in seiner Berichterstattung über Israel-Palästina als “Partisan” gilt.

Seit Israel am 10. Mai seine Angriffe auf Gaza gestartet hat, wird zunehmend kritisiert, wie die Medien, insbesondere in den USA, über den Konflikt berichten.

“Es ist beschämend und die Journalistenorganisationen, die existieren, um von anderen Rechenschaftspflicht und Transparenz zu fordern, müssen dieselben Standards erfüllen”, twitterte die US-investigative Journalistin Nikole Hannah-Jones am Samstag über Wilders Entlassung.

“Dies ist ein ziemlich offensichtlicher Fall selektiver Durchsetzung”, sagte Khaled Elgindy, Programmdirektor für Palästina und israelisch-palästinensische Angelegenheiten am Think Tank des Middle East Institute.

„Der amerikanische Journalismus wird einen Tribut fordern. Gut. Es ist höchste Zeit, einen Begriff von „Objektivität“ und „Neutralität“ zu überdenken, der den Status quo und alle, die davon profitieren, immer begünstigt hat “, sagte auch der ehemalige US-Minister für Wohnungsbau und Stadtentwicklung, Julian Castro. getwittert.

Die Berichterstattung über die israelischen Bombenangriffe auf Gaza sollte nicht schwierig sein, aber für die amerikanischen Medien ist es ein verbales Turnspiel. @sanasaeed gibt seine Kritik darüber, wie die US-Medien nicht über die israelische Besatzung berichten. pic.twitter.com/eyC22gjrm5 – AJ + (@ajplus) 21. Mai 2021

In seiner Erklärung fragte Wilder, welche Botschaft sein Rückzug an andere junge Leute sendet, die in den Journalismus einsteigen wollen.

“Ich muss fragen, welche Art von Botschaft dies an junge Menschen sendet, die hoffen, eine gerechte Empörung oder eine Leidenschaft für Gerechtigkeit in eine schlagkräftige Erzählung zu lenken”, schrieb sie.

“Welche Zukunft verspricht angehenden Journalisten, dass eine Institution wie die Associated Press diejenigen mit der geringsten Macht der grausamen Spur einer Gruppe anonymer Mobber opfert?” Was bedeutet es für diese Branche, dass selbst das Teilen der schmerzhaften Erfahrungen der Palästinenser oder das Hinterfragen der Sprache, mit der wir sie beschreiben, als hoffnungslos “voreingenommen” angesehen werden kann? “”