Bernd Wiesberger steigt nach der zweiten Runde 66 in der Gesamtwertung auf

Bernd Wiesberger fuhr im Alter von 17 Jahren eine Fahrt auf einem anderen Fairway im Augusta National Golf Club und Mike Bushcott wandte sich an seinen Kumpel Roy Greenberg, lächelte breit und sagte: “Er hat einen anderen Gang eingelegt.”

Sie würden das Beste wissen. Bushcott und Greenberg sind nicht Ihre Stammgäste; Sie sind Gründungsmitglieder des Fanclubs Bernd Wiesberger.

“Wir sind klein, aber wir sind stolz”, sagte Bushcott.

Sie hatten am Freitag viel zu feiern, als Wiesberger, Gewinner von sieben Europatouren in sieben verschiedene Länder, vier seiner ersten fünf Löcher traf und in der zweiten Runde der 85 6 unter 66 erzielte.e Meisterschaft. Er ist drei Schüsse vom Clubhaus-Anführer Justin Rose zurück.

Greenberg trug einen schwarzen Rucksack mit “Bernd Wiesberger” in weißer Schrift, ein totes Geschenk seiner Treue. Er und Wiesberger lernten sich durch sein Uhrensponsoring kennen, während Bushcott einen Freund in Dubai hatte, der ihm erzählte, dass Wiesberger vor drei Jahren vor dem Masters nach einem Ort zum Entspannen suchte. Könnte der 35-jährige Österreicher auf Kiawah Island in South Carolina zu Hause bleiben? Warum nicht.

“Er ist ein Gentleman, sehr gut ausgebildet und hat einen schlauen Sinn für Humor”, sagte Greenberg über Wiesberger.

„Als er zum ersten Mal in meinem Haus war, ging er in den Laden und füllte mein Haus mit Lebensmitteln. Er macht immer solche Sachen “, sagte Bushcott.

Von dort blühte eine Freundschaft auf.

Wiesberger konnte den letzten Direktflug nach Österreich erwischen, als die Spielermeisterschaft 2020 abgesagt wurde und das Profigolf aufgrund der globalen Pandemie zum Erliegen kam. Als er im Juli in die USA zurückkehrte, um eine von der PGA-Meisterschaft gekrönte Serie mit vier Turnieren zu spielen, wurde er mit “Bushie” 14 Tage lang in Kiawah unter Quarantäne gestellt. (Er wird auch dort für die PGA-Meisterschaft im Mai bleiben.)

Aufgrund der derzeitigen Reisebeschränkungen kann Wiesbergers Familie nicht am Masters teilnehmen. Daher teilt sich Wiesberger ein Haus mit seinem Caddy Jamie Lane, Bushcott und Greenberg.

“Wir sind seine amerikanische Familie”, sagte Bushcott.

Augusta National war ein glückliches Jagdrevier für Wiesberger, der den Pokal bei seinen sechs Masters-Auftritten nie verpasst hat. Er eröffnete mit 74 an einem Tag, an dem “einige der Flaggen wirklich schwer zu treffen waren, wenn nicht unmöglich”, sagte er und schloss mit 15 ein Bogey ein, als er sich das Grün und das Wasser bei seinem Abstieg auswendig lernte .

“Ich denke, das muss uns allen passieren, und das war mein Moment gestern”, sagte er. “Ja, ich bin nur ein bisschen zu aufgeregt über den Putt, um eine Chance für den Adler zu haben.” Es wurde ein wenig niedrig und es ging… “

Zum Schwimmen.

Wiesberger drehte sich um, richtete das Schiff aber mit 17 mit einem Birdie auf und startete am Freitag sengend. Er Birdie rollte 18 Fuß auf 8 für seinen fünften Birdie der ersten neun und Birdie 28 Fuß auf 10. Er machte seinen einsamen Bogey des Tages auf Platz 12 mit einem Birdie-Putt von 8 Fuß auf Platz 15 wieder gut.