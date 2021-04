Bericht: Netanjahu gibt die Hoffnung auf, dass Smotrich der von Abbas unterstützten Koalition beitritt

Unbenannte hochrangige Likud-Parteibeamte teilten Kan News am Montag mit, dass Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Möglichkeit aufgegeben habe, die rechtsextreme zionistische Religionspartei davon zu überzeugen, sich einer Koalition anzuschließen, die in irgendeiner Weise von der islamistischen Partei unterstützt wird. Ra’am.

Laut dem Bericht ist Netanjahu nun davon überzeugt, dass der Parteivorsitzende Bezalel Smotrich nicht die Absicht hat, seine Meinung zu ändern und sich einer Regierung anzuschließen, die sogar Ra’ams Unterstützung von außen hat, und der Premierminister wird sich stattdessen der Überzeugung zuwenden. Gideon Sa’ar aus New Hope tritt seiner Regierung bei.

Ein zentrales Element des Wahlkampfs in Saar war die Bildung einer rechten Regierung, jedoch nicht unter Netanjahu. Saar hat seit der Wahl mehrmals geschworen, Netanjahu nicht beizutreten.

Der religiöse Zionismus hat jede Art von Partnerschaft mit Ra’am entschieden ausgeschlossen, die Netanjahus Aussichten auf eine Koalition wahrscheinlich zum Scheitern bringen würde. In einem Sonntagsbericht heißt es jedoch, Smotrich habe eine Umfrage angeordnet, um festzustellen, ob seine Anhänger eine rechtsgerichtete Regierung unterstützen würden, die auf die Unterstützung der Partei von außen angewiesen sei.

Ra’am-Parteivorsitzender Mansour Abbas im Parteizentrum in Tamra in der Wahlnacht am 23. März 2021 (Flash90)

Laut den Umfrageergebnissen sagen etwas mehr als 50% der Befürworter des religiösen Zionismus, dass sie eine solche Koalition einer fünften Wahl in Folge vorziehen würden, berichtete die Walla-Nachrichtenseite.

Die Frage wurde Berichten zufolge in einer internen Untersuchung unter einer Reihe von Fragen zu Wahlen und Koalitionsverhandlungen zusammengefasst. Der religiöse Zionismus bestritt den Bericht, in dem keine Quellen genannt wurden.

Mehrere Ra’am-Beamte haben in den letzten Wochen auch die Arbeit mit dem religiösen Zionismus, einer Brutstätte von Rechtsextremisten, ausgeschlossen.

Kan berichtete auch, dass Netanjahu seinen Mitarbeitern sagte, dass der Parteichef von Yamina, Naftali Bennett, die Verhandlungen absichtlich behindert, damit er eine Koalition mit Likud vermeiden kann.

Channel 12 berichtete am Freitag, dass Bennett bisher zugestimmt hat, den Posten des Premierministers mit Netanyahu in einer von Ra’am unterstützten Regierung zu wechseln, aber nur, wenn Smotrich an Bord ist. Das Netzwerk sagte jedoch, dass Likud-Quellen Yaminas Behauptung bestritten, Netanjahu habe Bennett ein solches Angebot gemacht.

Yamina-Führer Naftali Bennett trifft am 8. April 2021 zu Koalitionsgesprächen mit Premierminister Benjamin Netanyahu in der Residenz des Premierministers in Jerusalem ein (Yonatan Sindel / Flash90)

Er behauptete auch, dass Netanyahu trotz aller Machenschaften glaubt, Bennett verfolge nur die Bewegungen mit ihm und habe bereits beschlossen, sich mit Oppositionsführer Yair Lapid zusammenzutun.

In der Zwischenzeit sagte Kan am Montag, ein politischer Berater von Finanzminister Israel Katz habe in einer internen WhatsApp-Gruppe vorgeschlagen, dass Netanjahu das Mandat zur Bildung einer Regierung an Katz übergibt, weil es “am korrektesten und am korrektesten” sei. [path] für eine vollwertige rechte Regierung.

Amnon Ben Ami schlug auch vor, dass die Mitglieder der Knesset im Gegenzug Netanjahu in den kommenden Wochen zum Präsidenten wählen sollten, wobei ihm laut Bericht erweiterte Befugnisse die volle Autorität über auswärtige Angelegenheiten verleihen.

Katz antwortete auf den Bericht, dass er keine Kenntnis von dem Vorschlag habe, aber wenn es wahr wäre, würde er gegen seinen Berater vorgehen und ihn möglicherweise sogar von seinem Posten suspendieren.

Premierminister Benjamin Netanyahu, rechts, hört dem damaligen Außenminister, dem heutigen Finanzminister Israel Katz, während der wöchentlichen Kabinettssitzung in seinem Büro in Jerusalem am 27. Oktober 2019 zu (Bildnachweis: Gali Tibbon / Poolfoto via AP)

Die Walla-Nachrichtenseite berichtete am Samstag, dass Netanjahu befürchtet, dass hochrangige Likud-Beamte rebellieren und versuchen werden, eine Regierung zu bilden, die von jemand anderem geführt wird, wenn er selbst keinen Erfolg hat.

Die neue rechte Hoffnung hat den Likud nicht als Partei, sondern nur als Netanjahu ausgeschlossen, was zu Szenarien geführt hat, in denen Netanjahu die Macht abgibt und Präsident oder stellvertretender Ministerpräsident wird, wodurch die Partei Saars beitreten und eine rechte Mehrheit bilden kann. Koalition von einem anderen Likud-Mitglied geführt.

Präsident Reuven Rivlin beauftragte Netanjahu letzte Woche mit der Regierungsbildung, nachdem der Premierminister mehr Empfehlungen erhalten hatte als jeder andere Gesetzgeber von Parteien, die bei der Abstimmung am 23. März die Vertretung der Knesset gewonnen hatten.

Netanjahu hat mit 52 Empfehlungen noch keine Mehrheit der Unterstützer in der Knesset mit 120 Sitzen erhalten, und weder er noch der Block von Parteien, die gegen sein Bleiben an der Macht sind, haben einen klaren Weg zu einer Regierungskoalition, was die Angst zu einem Fünftel macht. schnelle Feuerwahl.

Um eine Mehrheit zu erreichen, braucht Netanjahu die aktive Unterstützung oder Unterstützung von außen durch die rechte Yamina, den islamistischen Ra’am und den religiösen Zionismus.

Mehrere – und meist unwahrscheinliche Szenarien wurden darüber diskutiert, wie man die magische Zahl von 61 erreichen kann, insbesondere indem man sich auf die externe Unterstützung von Ra’am stützt, trotz des Widerstands der rechten Gesetzgeber; versuchen, “Deserteure” von anderen Parteien zu rekrutieren; und versuchen, die New Hope-Partei von Saar davon zu überzeugen, sich einer solchen Koalition anzuschließen.

Gideon Saar, Vorsitzender der politischen Partei New Hope, spricht am 7. März 2021 auf einer Pressekonferenz von Channel 12 in Jerusalem. (Yonatan Sindel / Flash90)

Wenn Netanjahu innerhalb von 28 Tagen keine Regierung bildet, kann der Präsident entweder eine zweite Person mit dem Versuch beauftragen (für weitere 28 Tage und möglicherweise weitere 14 Tage) oder das Mandat an die Knesset zurücksenden und dem Gesetzgeber 21 Tage Zeit geben, um zuzustimmen auf einen Kandidaten, der von 61 Abgeordneten unterstützt wird.

Wenn der Präsident eine zweite Person ernennt und diese Person auch keine Koalition bildet, wird die Amtszeit für den Zeitraum von 21 Tagen automatisch an die Knesset zurückgegeben. In der Zwischenzeit kann jeder Abgeordnete versuchen, eine Regierung zu bilden.

Rivlin hat angedeutet, dass er das Mandat nicht an einen zweiten Kandidaten vergeben könnte, wenn Netanjahu scheitert, sondern ihn sofort zurück in die Knesset schicken würde.

Wenn am Ende des 21-Tage-Zeitraums kein Kandidat von 61 Abgeordneten aufgenommen wurde, löst sich die neue Knesset automatisch auf und das Land steht vor einer Neuwahl, die die fünfte in weniger als drei Jahren wäre.