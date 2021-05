Bericht: Canucks plant, Jim Benning nächste Saison zurückzubringen

Nach Gerüchten, dass Änderungen im Front Office der Canucks kommen würden, wird die wichtigste Position unverändert bleiben.

Auf einer Pressekonferenz in der Zwischensaison sagte Jim Benning, General Manager von Vancouver Canucks, dass das Team dies benötige noch zwei Jahre bevor sie bereit sind, um einen Stanley Cup zu kämpfen. Zu diesem Zeitpunkt sieht es so aus, als ob Benning mindestens ein Jahr älter sein wird.

Während in den letzten Wochen Gerüchte kursierten, dass nach einer der enttäuschendsten Spielzeiten der letzten Jahre Änderungen im Front Office der Canucks eintreten könnten, berichtete Elliotte Friedman von Sportsnet am Dienstag, dass Benning keine dieser Änderungen sein würde.

“Ich weiß nicht, was mich für einen Zeitplan für Canucks-Ankündigungen erwartet”, las Friedmans Tweet, “aber heute Abend heißt es, dass Jim Benning in den letzten 24 Stunden gesagt wurde, er müsse zurückkommen.”

Benning ist derzeit einer der am längsten amtierenden Geschäftsführer in der NHL. Nur zehn GMs waren länger in ihren aktuellen Positionen als Benning, obwohl alle mehr Erfolg auf dem Eis hatten. Die Canucks haben die Playoffs mit Benning als General Manager nur zweimal bestritten, obwohl sie in der vergangenen Saison nur einen kurzen Lauf von Cinderella entfernt waren, um sich ein Spiel im Western Conference Finale zu sichern.

Das Team ist in dieser Saison einen Schritt zurückgetreten und hat die Chance, in der All-Canadian Northern Division den letzten Platz zu belegen.

Friedmans Bericht wurde von Canucks-Fans auf Twitter mit Bestürzung aufgenommen.