Bereitstellung des Redesigns von Google Discover auf Android 12

Ab Android 12 führt Google das nächste große Redesign von Discover ein. Diese visuelle Überarbeitung des Flusses wurde erstmals unter iOS eingeführt und ist jetzt für Android verfügbar.

Geschichten aus dem Discover-Feed werden nicht mehr auf einzelne Karten gelegt. Sie werden stattdessen direkt auf einen flachen grauen oder weißen Hintergrund gelegt, um die Polsterung zu entfernen, aber am Ende ziemlich allgemein zu sein. Außerdem nutzt Google diesen gewonnenen Platz nicht wirklich aus, da Artikel nicht mehr den ersten Satz enthalten.

Ohne Beschreibung erhalten Sie jetzt nur noch das Titelbild, den Titel und den Namen / das Logo des Beitrags. Dies bietet viel weniger Kontext vor dem Öffnen eines Artikels.

An anderer Stelle befindet sich im Überlaufmenü in der unteren rechten Ecke ein neues Symbol, das von Freigabe- und “Herz” -Schaltflächen begleitet wird. Diese Änderungen gelten sowohl für die Google-App als auch für den Feed links von den meisten Android-Startbildschirmen. Wenn Sie im Pixel Launcher ganz oben auf Discover stehen, sehen Sie noch weniger von Ihrem Hintergrundbild. Diese Beschreibung und das mapless Design sind seit einiger Zeit in der Google iOS-App verfügbar.

Dieser neue Discover-Look begann Anfang dieses Monats, als Google ihn herausbrachte linksbündiges Logo eher als zentriert. In der Zwischenzeit wird die Snapshot-Verknüpfung in einem ziemlich hellen Kreis neben Ihrem Profil-Avatar platziert. Zusammengenommen ist es ein ziemlich erschütterndes erstes Erscheinungsbild.

Ab heute nur noch die Google App Beta-Benutzer auf Android 12 treffen diese Neugestaltung von Discover. Stellen Sie sicher, dass Sie den Feed aktualisieren, damit die Änderungen wirksam werden. Es wird auf Telefonen mit früheren Android-Versionen nicht angezeigt und könnte mit der bevorstehenden Überarbeitung des visuellen Betriebssystems zusammenhängen.

