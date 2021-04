Beobachten Sie, wie ein deutscher Schäferhund in einen kleinen Transporter anstatt in seinen eigenen geräumigen Zwinger schlüpft

Katzen sind nicht die einzigen Tiere, die nach dem Motto “Wenn ich mich anpasse, sitze ich” leben.

Ein deutscher Schäferhund aus Nashville, Michigan, namens Denver, hat kürzlich beschlossen, seinen Zwinger zu verkleinern, und glücklicherweise wurde dieser lustige Versuch auf Video festgehalten.

In einem Clip des Besitzers von Denver, und von Viral Hog geteiltDer große Hund springt in den hinteren Teil des Autos seines Menschen, wo zwei offene Kisten für Hunde geöffnet sind, die auf ihre Hunde warten. Anstatt in der Kiste zu stöbern, die für die größeren Hunde gedacht ist, schleicht sich Denver in den deutlich kleineren Zwinger nebenan und dreht seinen Körper in den engen Räumen, um nach vorne zu schauen.

„Ich habe versucht, meinen 2-jährigen Hund Hagen in den großen Zwinger zu bringen, bevor ich meinen 10 Wochen alten Welpen Lorcan in seinen kleinen Zwinger gesteckt habe. Denver, mein 6-jähriger Hund, hat beschlossen, in einen Zwinger zu springen und eindeutig den falschen zu wählen “, erzählte der Besitzer von Denver Viral Hog von dem entzückenden Fehler.

Sobald Denver sich in der bequemen Babytrage niedergelassen hat, die den Kopf und die Vorderbeine des Hundes nicht aufnehmen kann, können die Zuschauer den Besitzer im Hintergrund lachen hören.

Basierend auf den Bildern sieht Denver von der bequemen Kiste unbeeindruckt aus und sieht gemütlich im Zwinger seines Welpenfreundes gekuschelt aus, ähnlich einer Katze, die gegen einen untergroßen Karton gekracht ist.