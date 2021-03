Bennett bittet um eine PM-Rolle, da die Mehrheit der gemeinsamen Kader Lapid empfehlen sollte

Naftali Bennett, der Führer der rechten Yamina-Partei, spricht Berichten zufolge nicht mit Yair Lapid, dem Führer des Zentristen Yesh Atid, der größten Partei im “Veränderungsblock” der Fraktionen gegen Benjamin Netanjahu.

Bennett weigert sich, Netanjahu zu verdrängen, es sei denn, er bekommt den Posten des Premierministers, den Lapid nicht abtreten wird, berichtete Channel 13 am Montag.

Trotz der ehrgeizigen Bitte sagte Bennett gegenüber anderen Parteimitgliedern und engen Aktivisten, dass er sich weiterhin dafür einsetzt, dass Israel in zwei Jahren nicht zu einer fünften Wahlrunde aufbricht, berichtete Channel 12.

Erhalten Sie die tägliche Ausgabe von The Times of Israel per E-Mail und verpassen Sie nie unsere besten Artikel. Melden Sie sich kostenlos an

Yesh Atid gewann letzte Woche 17 Sitze bei den Wahlen, während Yamina nur sieben Sitze bekam.

Yesh-Führer Atid Yair Lapid und seine Frau Lihi stimmten am 23. März 2021 in einem Wahllokal in Tel Aviv ab. (Noam Revkin Fenton / Flash90)

Berichten zufolge hat Lapid seine Bewerbung um den Premierminister der vorwiegend arabischen Joint List-Partei angekurbelt, die fünf der sechs Mitglieder voraussichtlich für die Rolle empfehlen werden, berichtete der öffentlich-rechtliche Sender Kan am Montag.

Die nationalistische Balad-Fraktion der Gemeinsamen Liste wird Lapid jedoch in keiner Weise als Premierminister empfehlen, und es wird nicht erwartet, dass ihr Führer später in dieser Woche an einem Treffen zwischen den Leitern der Gemeinsamen Liste und Lapid teilnimmt, berichtete das Radio.

Der Abgeordnete Ahmad Tibi, Vorsitzender der Fraktion der Ta’al Joint List, teilte Channel 13 mit, dass er Lapid diese Woche treffen werde, und stellte fest, dass seine Partei Netanjahu niemals empfehlen werde.

“Für uns überschreitet es eine rote Linie”, sagte Tibi und bezog sich dabei auf Netanjahus Partner Bezalel Smotrich und Itamar Ben Gvir von der rechtsextremen religiösen Zionismuspartei.

Ahmad Tibi, Mitglied der Joint List Party, spricht am 23. Februar 2021 auf einer Pressekonferenz in Tel Aviv (Miriam Alster / Flash90)

Der religiöse Zionismus gewann sechs Sitze bei den Wahlen und war damit ein wesentlicher Bestandteil von Netanjahus Bestreben, an der Macht zu bleiben.

Ein anhaltendes Fragezeichen bei den Bemühungen zur Koalitionsbildung war Mansour Abbas, der Führer der islamistischen Ra’am-Partei, der sich bei den Wahlen von der gemeinsamen Liste trennte und anscheinend die Rolle des Machers innehatte. King’s. Abbas, obwohl er angedeutet hat, dass er Netanjahu unterstützen kann, sagte, er würde dies nicht tun, wenn der religiöse Zionismus Teil der Koalition wäre.

Abbas beabsichtigt, in den nächsten Tagen eine hochkarätige Pressemitteilung herauszugeben. Channel 12 berichtet, dass er sich erneut dazu verpflichten will, die Zusammenarbeit mit der jüdischen Mehrheit in Israel zu unterstützen und die Option seiner Partei, Teil eines Urteils zu sein, weiter zu legitimieren Koalition. .

Mansour Abbas, Vorsitzender der islamistischen Partei Raam, spricht am 26. März 2021 vor einer Menschenmenge in der nördlichen Stadt Maghar (Ahmad Gharabli / AFP)

Viele wichtige Politiker, darunter Netanjahu, Bennett de Yamina, der Führer der Neuen Hoffnung, Gideon Sa’ar, und der religiöse zionistische Führer, Bezalel Smotrich, hatten in den letzten Wochen die Zusammenarbeit mit Ra’am ausgeschlossen.

Einige Likud-Gesetzgeber haben jedoch die Möglichkeit in Betracht gezogen, sich nach den Wahlen in der vergangenen Woche mit Ra’am zusammenzutun, bei denen der Premierminister und seine rechten religiösen Verbündeten erneut die Mehrheit verfehlten.

Lapid traf sich mit Benny Gantz, der am Sonntagabend die zentristische Blau-Weiß-Partei leitet, als er seine Bemühungen um den Aufbau einer Koalition fortsetzte.

Laut einer Erklärung von Yesh Atid diskutierten Gantz und Lapid auf ihrem Treffen Möglichkeiten zur Bildung einer neuen Regierung. Sie sollten in den kommenden Tagen neue Gespräche führen.

Dann die blau-weißen Führer Benny Gantz (rechts) und Yair Lapid bei einem Fraktionstreffen in der Knesset am 18. November 2019. (Hadas Parush / Flash90)

Die beiden waren die politischen Verbündeten von Blau und Weiß, aber sie hatten letztes Jahr einen erbitterten Streit, als Gantz beschloss, sich Netanjahu in einer Einheitsregierung anzuschließen. Er verwies auf die Notwendigkeit einer funktionierenden Regierung während der Pandemie, brach jedoch sein zentrales Wahlversprechen. Lapid ging zur Opposition.

Das Treffen am Sonntag war das erste seit der scharfen Trennung.

Gantz sandte am Montag einen Appell an Lapid, Saar und Bennett und sagte ihnen, die vier müssten zusammenkommen und einen Weg finden, eine neue Regierung ohne Netanjahu zu bilden. „Ich forderte die Führer des Veränderungsblocks auf, sich zu setzen [together] so bald wie möglich, damit wir eine ehrliche Regierung bilden und Netanjahus Regime beenden können “, sagte Gantz.

Lapid, Saar und Bennett hatten am Montagabend noch nicht auf Gantz ‘Anruf reagiert, berichtete Channel 12.

Auf der anderen Seite des Ganges hat sich die Hälfte der ultraorthodoxen Einheitlichen Partei des Thora-Judentums, die lange Zeit ein überzeugter Verbündeter des Premierministers war, geweigert, ihre Unterstützung für ihn zu erklären, was Netanjahus Aussichten weiter schwächte.

Netanjahu wandte sich an Moshe Gafni, den Chef der Degel HaTorah-Fraktion der UTJ, und bat am Sonntag um seine Unterstützung, doch Gafni antwortete, er brauche “Zeit zum Nachdenken”, berichtete der staatliche Sender Kan.

Mitglieder und Führer der United Torah Judaism Party im Parteizentrum in Bnei Brak in der Wahlnacht am 23. März 2021. (Yaakov Lederman / Flash90)

MK Yaakov Litzman, Vorsitzender der Agudat Yisrael-Fraktion der UTJ, bemerkte jedoch, dass die Ankündigung seiner Partei “die Öffentlichkeit vor den Wahlen darüber informiert hat, dass wir mit Netanjahu gehen würden, daher gibt es hier keine Frage.”

Er fügte hinzu, dass das Ziel seiner Partei darin bestehe, “eine rechte Koalition für alle israelischen Bürger zu bilden”. Alles andere ist Spin. “”

Weder Pro-Blöcke noch Anti-Netanjahu-Blöcke haben nach der Abstimmung am Dienstag, der vierten nationalen Wahl in zwei Jahren, einen klaren Weg zur Bildung einer Mehrheitskoalition. Die Aussicht auf eine fünfte Wahl hat jedoch Spekulationen ausgelöst, dass unwahrscheinliche Bettgenossen zusammenkommen könnten, um Netanjahu zu verdrängen oder ihm zu erlauben, die Macht zu behalten.