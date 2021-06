Beim Sicherheitsupdate von Google Drive können einige Dateilinks beschädigt werden

Viele alte Google Drive Links können werden nicht zugänglich bis Mitte September: Der Tech-Riese hat Anzeige dass es ein Update bereitstellt, das die Dateifreigabe in Drive sicherer macht. Nach der Veröffentlichung des Updates am 13. September fügt Drive den generierten Links zum Teilen einen Ressourcenschlüssel hinzu. Was bedeutet dies für alte Links, die bereits am Arbeitsplatz oder online verteilt wurden? Nun, diejenigen, die den Link vor den Änderungen angesehen haben, können weiterhin darauf zugreifen. Diejenigen, die dies jedoch nicht benötigen, benötigen den Ressourcenschlüssel, um auf die Datei zuzugreifen.

Workspace-Administratoren haben bis zum 23. Juli Zeit, um zu entscheiden, wie das Sicherheitsupdate auf ihre Organisation angewendet wird. Sie können es mit Einschränkungen anwenden oder ganz ablehnen. In der Zwischenzeit erhalten private Benutzer ab 26. Juli eine Benachrichtigung über die Änderung und haben bis zum 13. September Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Sie können sich auch dafür entscheiden, das Update nicht anzuwenden, aber Google macht in seinem Test deutlich, dass die Option nicht empfohlen wird. Das Unternehmen schlägt vor, das Update nicht nur auf öffentlich veröffentlichte Dateien anzuwenden.

Darüber hinaus wird Google auch Änderungen einführen für youtube es könnte einen Haufen älterer Links kaputt machen. YouTube verfügt über eine Sicherheitsmaßnahme, durch die Links zu nicht gelisteten Videos für Personen, mit denen sie nicht geteilt wurden, schwer zu finden sind. Sie wurde jedoch erst 2017 veröffentlicht aus.