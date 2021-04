Bee Gees Biografie: Kenneth Branagh als Regisseur eines Films über eine beliebte Band

Der Film wird das Leben der Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb von ihren bescheidenen Anfängen bis zum Pop-Superstar verfolgen.



Der Schauspieler und Filmemacher Kenneth Branagh wird dann einen biografischen Film über die klassische Musikgruppe Bee Gees diskutieren.

Der Autor Ben Elton, der mit Branagh an dem Film “All Is True” aus dem Jahr 2018 arbeitete, entwarf das aktuelle Drehbuch Vielfalt.

Das Projekt, das bei Paramount ins Leben gerufen wurde, wird das Leben der Brüder Barry, Maurice und Robin Gibb von ihren bescheidenen Anfängen bis zum Pop-Superstar verfolgen.

Nach ihrem ersten Nr. 1-Hit “How Can You Mend a Broken Heart” schrieben und spielten die Bee Gees Hunderte populärer Songs wie “Stayin ‘Alive”, “How Deep Is Your Love”, “Night Fever” und “Jive” reden “.

Sie arbeiteten auch am Soundtrack für John Travolta und Karen Lynn Gorards 1977er Kultklassiker “Saturday Night Fever”.

Das derzeit unbenannte Biopic wird von Steven Spielbergs Amblin Entertainment produziert, der den Film mit dem “Bohemian Rhapsody” -Produzenten Graham King über GK Films und die Produktionsfirma Sister produziert. Barry Gibb, das einzige überlebende Mitglied der Gruppe, wird als ausführender Produzent fungieren. Kürzlich erschien er in HBOs Dokumentarfilm „Wie kann man ein gebrochenes Herz heilen?“ Über die Band.

Zu Branaghs Regie-Credits zählen Filme wie “Belfast”, “Murder on the Orient Express”, “Thor” und “Cinderella”.

Der britische Filmemacher wartet derzeit auf die Veröffentlichung des Multi-Stars “Death on the Nile”, einer Fortsetzung seines Films “Murder on the Orient Express” aus dem Jahr 2017.

Neben der Regie des Films spielt Branagh neben Gal Gadot, Armie Hammer, Ali Fazal, Rose Leslie, Emma Mackey, Annette Bening, Russell Brand, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders und Letitia Wright.