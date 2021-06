Baubeginn für einen riesigen neuen Solarpark in Alberta, Amazon, um Strom zu kaufen

Amazon kündigte am Mittwoch an, Strom von einem riesigen neuen Solarpark in Alberta zu kaufen, was die zweite Investition des E-Commerce-Riesen in erneuerbare Energien in Kanada darstellt.

Der Bau von Travers Solar begann am Mittwoch, einem 700 Millionen US-Dollar teuren 465-MW-Projekt südöstlich von Calgary, das nach Angaben seiner Entwickler das größte PV-Projekt in Kanada und eines der größten der Welt sein wird.

Das private Unternehmen Greengate Power Corp. of Calgary sagt, dass der Solarpark 1,3 Millionen Sonnenkollektoren umfassen und bis 2022 genug Strom liefern wird, um mehr als 100.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Amazon, das eine Vereinbarung zum Kauf von bis zu 400 MW Strom aus dem Projekt unterzeichnet hat, kündigte zuvor Pläne an, Strom von einem 80-MW-Solarpark im Süden von Alberta zu beziehen, als Teil seiner Verpflichtung, bis zum Jahr vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben zu werden 2030.

Unternehmen für erneuerbare Energien machen den ungeregelten Strommarkt von Alberta für den jüngsten Boom bei Solarprojekten in der Provinz verantwortlich.

Weitere Projekte sind das 300-MW-Windprojekt Blackspring Ridge, das jetzt im Besitz des französischen Unternehmens EDF EN und Enbridge Inc. aus Calgary ist, und das geplante 130-MW-Projekt Claresholm Solar, ein Joint Venture zwischen Capstone Infrastructure und Obton, einer dänischen Investmentgesellschaft.