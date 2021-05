Battlefield 6 Leak enthüllt unseren ersten Blick auf das Spiel vor dem Reveal Trailer

Eine neue Schlachtfeld 6 Das Leck hätte einen Vorgeschmack auf den Trailer des Spiels ergeben Schlachtfeld Fans mit ihrem ersten richtigen Blick auf das Neue Schlachtfeld Spiel. Das Leck stammt aus dem Pfad von zwei Screenshots des Trailers, die von einem Prominenten verifiziert wurden Schlachtfeld Insider und Ausreißer, aber leider sind beide von ziemlich schlechter Qualität und beide zeigen nicht viel Bedeutung.

Eines der beiden Bilder zeigt eine große Insel und etwas, das in der Ferne wie ein massiver Sturm aussieht. Die Implikation hier ist natürlich, dass es sich um einen Battle Royale-Modus handelt, aber das Insel-Design sagt etwas anderes aus. Es scheint nur eine große Karte zu sein.

Das andere Bild ist aus der Sicht des Spielers und zeigt ein Cockpit und eine riesige Rakete, die sich auf den Start vorbereiten. Wenn Sie sich das erste Bild ansehen, gibt es in der nordöstlichen Ecke eine Struktur, die dieser Raketenstelle zu entsprechen scheint, aber im Moment handelt es sich nur um Spekulationen.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung können Bilder angezeigt werden HierDies kann sich jedoch ändern, wenn EA und DICE feststellen, dass ein Teil des Trailers online durchgesickert ist und sie versuchen, das Filmmaterial aus dem Internet zu entfernen. Nehmen Sie dieses Leck in der Zwischenzeit wie jedes andere inoffizielle Medienmedium mit einem Körnchen Salz. Trotzdem und wie gesagt, ein wichtiger Schlachtfeld Der Insider und schwer fassbare Tom Henderson hat bestätigt, dass das Filmmaterial echt ist.

“Ich werde aus offensichtlichen Gründen nicht retweeten oder teilen … Aber ja, beides Schlachtfeld Das Material, das in der letzten Stunde durchgesickert ist, ist echt “, sagte Henderson weiter Twitter. “Die Screenshots wurden wahrscheinlich per Zoom oder so aufgenommen, was die geringe Qualität erklärt.”

EA und DICE müssen das Leck noch beheben, und wir erwarten nicht, dass sich dies ändert. Wenn jedoch einer oder beide dies tun, werden wir die Geschichte entsprechend aktualisieren.

Dies ist zwar nicht unser erster Blick auf das Spiel, aber unser erster Blick auf das Spiel seit seiner Ankündigung auf der E3 2020. Und was noch wichtiger ist, dies ist unser erster Blick auf das Spiel. Zum Zeitpunkt der Ankündigung waren EA und DICE zeigte Engine-Platzhalterbilder, aber nichts vom eigentlichen Spiel. Es sollte jedoch beachtet werden, dass es unklar ist, ob die obigen Bilder zeigen, wie das Spiel aussieht, da unklar ist, ob der Trailer Filmmaterial aus dem Spiel ist oder nicht. Leider ist das Filmmaterial auch verschwommen, selbst wenn der Trailer ist Filmmaterial aus dem Spiel – oder Bilder, die in die Engine eingebettet sind – das Filmmaterial ist immer noch kein guter Blick auf die Bilder aus dem kommenden Spiel.