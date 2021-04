Battlefield 6 Details Surface Online vor dem Aufdecken

Neu Schlachtfeld 6 Details erschienen online vor dem Spiel bevorstehende Offenbarung, obwohl diese Details leider kein Wort eines Veröffentlichungsdatums oder irgendetwas extrem Wesentliches enthalten. Sie stammen jedoch aus einer guten Quelle, genauer gesagt von Tom Henderson, einem Insider und Branchenlecker, der am besten für seine Schaufeln und Lecks in Bezug auf beide bekannt ist Ruf der Pflicht und Schlachtfeld Serie. In den letzten Wochen hat Henderson eine Vielzahl von Details über das Spiel enthüllt, einschließlich zahlreicher Details zum Gameplay, genau das hat er diese Woche mitgeteilt.

Sicherer TwitterHenderson schlägt vor, dass das Spiel einen verrückteren Ton als gewöhnlich oder zumindest mehr verrückte Kosmetik als gewöhnlich haben könnte, was zweifellos inspiriert wäre Vierzehn Tage, Apex Legends, und Ruf der Pflicht: Kriegsgebiet. Henderson merkt ausdrücklich an, dass Spieler “verrückte Kosmetik” erwarten sollten. Dies kann jedoch für viele eine rote Fahne sein Schlachtfeld Spieler, schlägt Henderson vor, dass DICE einen guten Job damit gemacht hat.

Henderson merkt auch an, dass es einen Roboterhund im Spiel geben wird, vielleicht ähnlich den zunehmend erschreckenden Kreationen von Boston Dynamics. Außerdem sieht es so aus, als könnten Spieler diesen Roboterhund als Begleiter haben. Aber wie es funktionieren wird, sagt Henderson nicht. Und leider ist das alles, was Henderson enthüllt hat.

Was hier ist, sollte natürlich mit einem Körnchen Salz genommen werden. Während Henderson sich als zuverlässige Quelle in Bezug auf erwiesen hat SchlachtfeldDies bedeutet nicht, dass dies offizielle Informationen sind. Es ist nicht und was noch wichtiger ist, es kann sich auch ändern.

Wie Hendersons frühere Berichte haben EA und DICE zu diesem Thema kein Wort gesagt. Es ist unwahrscheinlich, dass einer der beiden den Bericht in Angriff nimmt, aber wenn einer oder beide dies tun, werden wir die Geschichte entsprechend aktualisieren.

Schlachtfeld 6 sollte dieses Jahr veröffentlicht werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren die Plattformen noch nicht bekannt, aber laut Henderson befindet sich das Spiel in der Entwicklung für PC, PS5, Xbox Series X und Xbox Series S, wobei derzeit sowohl PS4- als auch Xbox One-Versionen in Arbeit sind.

Für mehr Berichterstattung über das Neue Schlachtfeld Spiel – einschließlich der neuesten Nachrichten, Gerüchte und Lecks – klicken Hier.